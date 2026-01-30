Casi 800 estudiantes celebran en la Diputación el Día Escolar de la Paz con el musical Aladino - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este viernes el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con la representación del musical Aladino en el Auditorio Edgar Neville, a la que han asistido casi 800 escolares de Primaria y Secundaria de once centros docentes de la provincia.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha presentado esta actividad, con la que la Diputación de Málaga se suma a la conmemoración de esta fecha, dedicada a difundir la tolerancia, la concordia, la solidaridad y el buen trato en el ámbito escolar.

Durante la mañana de este viernes y en dos sesiones han podido disfrutar del espectáculo alumnos de colegios e institutos de Álora, Alozaina, Campillos, Casabermeja, Casarabonela, Riogordo, Málaga y Villanueva del Trabuco.

Aladino, representado por unos 90 estudiantes de Riogordo, cuenta la historia de un joven soñador que, con la ayuda del genio y el poder de la amistad, aprende que la verdadera magia está en ser uno mismo. Entre canciones, bailes y mucha ilusión se desarrolla esta aventura llena de alegría, valentía y esperanza.