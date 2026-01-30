Casi 800 estudiantes celebran en la Diputación el Día Escolar de la Paz con el musical Aladino

Casi 800 estudiantes celebran en la Diputación el Día Escolar de la Paz con el musical Aladino
Casi 800 estudiantes celebran en la Diputación el Día Escolar de la Paz con el musical Aladino - DIPUTACIÓN
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 30 enero 2026 14:31
Seguir en

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este viernes el Día Escolar de la No Violencia y la Paz con la representación del musical Aladino en el Auditorio Edgar Neville, a la que han asistido casi 800 escolares de Primaria y Secundaria de once centros docentes de la provincia.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha presentado esta actividad, con la que la Diputación de Málaga se suma a la conmemoración de esta fecha, dedicada a difundir la tolerancia, la concordia, la solidaridad y el buen trato en el ámbito escolar.

Durante la mañana de este viernes y en dos sesiones han podido disfrutar del espectáculo alumnos de colegios e institutos de Álora, Alozaina, Campillos, Casabermeja, Casarabonela, Riogordo, Málaga y Villanueva del Trabuco.

Aladino, representado por unos 90 estudiantes de Riogordo, cuenta la historia de un joven soñador que, con la ayuda del genio y el poder de la amistad, aprende que la verdadera magia está en ser uno mismo. Entre canciones, bailes y mucha ilusión se desarrolla esta aventura llena de alegría, valentía y esperanza.

Contador

Contenido patrocinado