Casi un centenar de jóvenes de Riogordo interpretan el musical Aladino a beneficio de AVOI

El diputado provincial José Santaolalla y el alcalde de Riogordo, Antonio Alés, entre otros, presentan el musical Aladino a beneficio de AVOI

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de alumnos y exalumnos de ocho a 20 años del CEIP Nuestra Señora de Gracia del municipio malagueño de Riogordo van a interpretarán este viernes 30 de enero el musical Aladino en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, un espectáculo que comenzará a las 18.00 horas.

El diputado provincial José Santaolalla y el alcalde de Riogordo, Antonio Alés, han presentado el musical, que se realizará a beneficio de AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil).

"Es maravilloso ver cómo este tipo de representaciones se han convertido en una seña de identidad del pueblo, que se vuelca por completo para llevar su arte al resto de la provincia con toda profesionalidad", ha afirmado el diputado provincial José Santaolalla, al tiempo que ha destacado el carácter solidario de esta iniciativa.

El Ayuntamiento de Riogordo y el CEIP Nuestra Señora de Gracia con su AMPA, con la colaboración de Diputación de Málaga, ofrecen un gran espectáculo en el que no sólo participan los 90 actores, sino que también se involucran sus familiares y voluntarios, que colaboran en tareas como maquillaje o vestuario.

En esta interpretación de Aladino, se cuenta la historia de un joven soñador que, con la ayuda del genio y el poder de la amistad, aprende que la verdadera magia está en ser uno mismo.

Entre canciones, bailes y mucha ilusión, los alumnos de este CEIP de Riogordo dan vida a esta aventura llena de alegría, valentía y esperanza. Se trata de una velada de casi dos horas de duración basada en la idea original de Disney, pero adaptada al teatro.

En este musical desaparecen personajes míticos como el tigre, el mono y el loro. Por contra, se incluyen a Yago, un bufón malvado pero gracioso, los amigos de Aladino, truhanes simpáticos y las amigas de Yasmine. Asimismo, destacan los guiones cortos y precisos y las coreografías. Por último, han indicado que las entradas se pueden conseguir en https://www.mientrada.net/evento/musical-aladino-malaga-2026....