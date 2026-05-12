Catorce panaderías artesanas malagueñas participan en la semifinal andaluza de La Ruta de los 50 Panaderos Top de España

Catorce panaderías artesanas malagueñas participan en la semifinal andaluza de La Ruta de los 50 Panaderos Top - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 panaderías artesanas malagueñas se dan cita este martes junto a 46 del resto de Andalucía en las instalaciones de La Térmica, donde se está celebrando La Ruta de los 50 Panaderos Top de España en Andalucía, conocida anteriormente como La Ruta del Buen Pan.

La Diputación, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, acoge una nueva edición de este concurso que pone en valor las cualidades del pan artesanal y que servirá para elegir a los mejores maestros panaderos del país.

Así, los obradores de panadería de la zona sur del país compiten este martes en las instalaciones de La Térmica desde las 11,00 horas. Cada participante ha presentado al jurado, formado por maestros panaderos de reconocido prestigio, dos piezas clave de la tradición: hogazas y barras de pan.

Todas las elaboraciones han sido evaluadas de forma anónima bajo criterios rigurosos como la forma, la greña, la corteza, la miga, el alveolado, el aroma y el sabor, garantizando así la máxima objetividad y exigencia, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

Los 14 participantes malagueños son Obrador Ícara, Kachopan, Horno de Leña Martín, The Coven Obrador, Claudia Bakerys, Serrano Artesanos del Pan, La Choza del Pan, Panadería Francisco, Maleva Bakery, Panadería Justa, El Mastren, Panadería Guijarro, Panadería Ana La Fantástica y Fernández Martos Panadería.

Al terminar la cata, los miembros del jurado depositan sus evaluaciones en un sobre cerrado que se entrega a un notario hasta que finalicen las otras semifinales del concurso, que tendrán lugar el 1 de junio en Madrid, el 6 de junio en Pontevedra, el 2 de julio en Valencia y el 6 de julio en Valladolid.

Una vez finalizadas las convocatorias restantes, se procederá a la apertura de los sobres ante notario, y los obradores con mayor puntuación serán visitados de forma anónima para valorar la presentación del producto en tienda y la atención al público.

Aquellos finalmente seleccionados viajarán al Bilbao Global Bakery Forum los días 13 y 14 de septiembre. En la final, los tres profesionales mejores valorados deberán elaborar en directo las hogazas y las barras para ganar las Estrellas DIR-Informática de Oro, Plata y Bronce, los máximos galardones del certamen.

Con iniciativas como esta, el concurso no solo reconoce el talento, sino que impulsa la innovación, refuerza la visibilidad del oficio y reivindica el valor del pan artesano como parte esencial del patrimonio gastronómico español, dando protagonismo también a los pequeños y medianos obradores que mantienen viva esta tradición.