García asegura Adelante está "de moda" porque está "desmontando a la extrema derecha" de Andalucía

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, durante un acto en Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este martes que su formación está "de moda" porque durante toda la campaña se ha dedicado a "desmontar a la extrema derecha", puesto que "su único mensaje son los inmigrantes para que no se mire al de arriba, al señor Juanma Moreno".

Así lo ha manifestado el candidato durante un mitin de campaña en Huelva, donde ha iniciado su intervención enviado "un abrazo afectuoso a las familias y amigos de los dos guardias civiles asesinados" el pasado viernes. "Nunca nadie debería volver a perder la vida luchando contra las mafias y contra el narcotráfico, nunca más", ha abundado.

Además, también ha recordado que durante esta campaña electoral "también ha muerto otro trabajador en su puesto de trabajo en Mollina", pero "nadie paró una campaña electoral por él".

En este sentido, García ha señalado que "si quieren hablar de narcotráfico, se hablará de narcotráfico". "Pero narcotráfico hay en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en Londres y en Berlín. Por ello, que no nos pongan el estigma de narcotráfico, ya que aquí hay sobre todo pobreza y, por tanto, hay que hablar de la solución al narcotráfico pasando por los recursos, evidentemente, judiciales para que no haya impunidad, pero también hay que hablar de alternativas de empleo y de vivienda, para que nadie se vea abocado en las redes criminales".

Por otro lado, García ha señalado que "de buenas a primeras" Adelante Andalucía es "el partido de moda" y "de todas partes llaman para interesarse" y "sobre todo preguntan que es eso del andalucismo".

Al respecto, el candidato ha señalado que Adelante es "el partido del pueblo andaluz", pero "no es el partido del Duque de Alba ni de la patronal de la industria contaminante ni de los dueños de los hoteles", sino que es "el partido de la clase trabajadora andaluza, de la gente que pasa fatiguita para pagar la vivienda", en definitiva es "el partido de la gente".

"Adelante Andalucía es el partido de la gente que sufre que le roben la vivienda, la sanidad o la educación y de la gente que sabe que si tiene un niño con necesidades educativas especiales a lo mejor no le dan los recursos necesarios en los centros educativos y de la gente que sufre tener un transporte público de mierda en Huelva porque nadie se acuerda de los onubenses y las onubenses".

Pero, García ha indicado que, "sobre todo", Adelante Andalucía, es el partido que "no se resigna ante esto". "Somos el partido que ha dicho hasta aquí hemos llegado. No nos da la gana de seguir aguantando que nos roben la sanidad, que nos roben la educación, que nos roben nuestros derechos o el transporte público".

"Y este domingo somos el partido que va a dar un golpe encima de la mesa y va a decir hasta aquí hemos llegado. Somos el partido que sufre un sistema injusto y se revela ante este sistema", ha enfatizado.

"DESMONTANDO A LA EXTREMA DERECHA"

Además, ha ironizado con que "no solo está de moda", sino que, además, "Vox odia a Adelante". "Eso es porque nosotros y nosotras estamos desmontando a la extrema derecha, ya que su único mensaje es los inmigrantes".

"Pero fijaros qué miserables son que pretenden engañarnos y hacernos creer que si no tenemos cita en el centro de salud es por nuestro vecino marroquí; si estamos pasando fatiguita para pagar la vivienda, la culpa es de nuestra vecina que sufre violencia machista; si no tenemos FP pública y tenemos que pagar cuatro o cinco mil euros para una FP privada porque no hay plaza en la pública, la culpa es de un niño trans. Hay qué ser miserables", ha aseverado García.

Pero, el candidato ha remarcado que eso "lo hacen" porque "quieren salvarle el culo a Juanma Moreno". "Ellos no son valientes, lo que pretenden es que miremos a los de al lado para que nunca miremos al señor Moreno, al amo de su cortijo, que le ha dado 4.700 millones de euros en los últimos años de nuestros impuestos de los trabajadores y trabajadoras a la sanidad privada. Quieren que miremos al lado, a la puerta de enfrente del rellano para que no miremos que la Caixa tiene 7.000 pisos. Quieren que miremos al de al lado para que no miremos al de arriba", ha enfatizado.

Pero, ha llegado Adelante Andalucía y "en vez de juzgar a la gente ha escuchado los problemas y ha dicho no hay que mirar al de al lado, sino a los verdaderos culpables que están arriba" y "eso les ha dolido".

Además, ha señalado que "hay una cosa curiosa" es que la extrema derecha y el PP "en materia de sanidad o vivienda, tienen el mismo proyecto político", de hecho, se ha preguntado si Vox "ha dicho alguna vez algo de sanidad privada o contra los rentistas", a lo que se ha contestado que "ni pío" porque "no son más que los mandados del cortijo, pero el jefe se llama Juanma Moreno".

Por otro lado, sobre el candidato del PP, Juanma Moreno, ha señalado que es un hombre que "tiene una enorme capacidad para taparlo todo con su sonrisa" y que "aparenta ser moderado", pero "cuándo se le pregunta qué ha pasado con los cribados de cáncer de mama; por qué le está dando dinero a la sanidad privada; qué pasa con su política fiscal, que está haciendo cada día más rico a los más ricos, se queda callado".

"El señor Moreno es todo fachada, y cuándo tú rascas un poquito, te das cuenta de que ni es moderado ni es andaluz y ni mucho menos es andalucista", ha subrayado.

Además, García ha criticado que el proyecto político de Moreno Bonilla es "venderlo todo" y "si pudieran vendían hasta el aire", por eso "es urgente echarlos".

"Por ello, este domingo hay que decirle a la gente que votemos sin olvidarnos de lo que ha pasado en este tiempo. Por que no olvidamos a las 2.000 mujeres con cáncer de mama que dejaron tiradas, a los trabajadores y trabajadoras precarios; a los niños y niñas con necesidades educativas especiales que no tienen sus recursos; a la gente que pasa anoche sin dormir porque no puede pagar la vivienda; a las diez universidades públicas que están asfixiando para generar negocio, para crear universidades privadas", ha señalado.

Al respecto, García ha señalado que a la derecha en Andalucía "se le echa siendo valientes y poniendo encima de la mesa políticas valientes en materia de vivienda, cuestionando a los grandes rentistas y a los fondos de inversión, con un programa que diga ni una universidad privada más en Andalucía". "Se le echa con una izquierda valiente, fresca, nueva, una izquierda en la que se pueda confiar, feminista y andalucista. A la derecha en Andalucía se le echa con Adelante Andalucía", ha finalizado.