CCOO Málaga pide planes de movilidad mientras sube la gasolina: "Ir a trabajar en la provincia quita un 15% del salario"

Presentación del Informe de movilidad al trabajo en la provincia de Málaga. - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Málaga ha reclamado este jueves durante una rueda de prensa la implantación de planes de movilidad laboral ante el coste que, según un informe elaborado por el propio sindicato, supone para los trabajadores desplazarse hasta sus puestos de trabajo en la provincia. La organización cifra que un 15% del salario se destina íntegramente a costear los desplazamientos.

Igualmente, desde CCOO han advertido de que la población malagueña asalariada destina una media de un 15% de su jornada laboral para llegar a los trabajos, en torno a cuarenta minutos diarios, de media.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha señalado en la presentación del informe, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que "ir a trabajar en nuestra provincia cuesta dinero, cuesta tiempo y cuesta seguridad". Quien también advierte de que "estos desplazamientos pueden llegar a restar una parte significativa de los ingresos de la clase trabajadora".

Según los datos aportados por CCOO, el 82% del empleo de la provincia se concentra en Málaga capital y la Costa del Sol, "lo que obliga a miles de trabajadores a realizar desplazamientos diarios", asegura Cubillo.

Asimismo, el sindicato sitúa en 314.441 personas, el 42,5% de la población asalariada malagueña, el colectivo que percibe una renta media del trabajo de 620 euros mensuales, mientras que los costes de transporte oscilan entre los 200 euros desde municipios como Torremolinos y los 650 euros desde Antequera o Marbella.

En este sentido, Cubillo ha declarado que "aceptar un empleo cuando los ingresos por renta del trabajo ascienden a una media de 620 euros, hay que pensárselo".

El sindicato también ha alertado de la siniestralidad asociada a estos desplazamientos, con 2.309 accidentes 'in itinere' registrados durante los primeros siete meses del año. CCOO ha señalado que esta cifra supone, según sus datos, que "uno de cada cuatro accidentes de este tipo registrados en Andalucía se produce en la provincia de Málaga".

Ante esta situación, CCOO ha reclamado la negociación de complementos específicos en los convenios colectivos para compensar los costes de movilidad, así como la implantación efectiva de medidas en la mesa técnica de diálogo social.

Por su parte, la secretaria de Política Social y Medioambiente de CCOO de Málaga, Trinidad Salcedo, ha vinculado el problema de los desplazamientos con la vivienda y el transporte público y ha afirmado que "Málaga se ha convertido en una ciudad muy exclusiva, pero muy excluyente".

Salcedo ha recordado que la legislación establece hasta el 5 de diciembre de 2026 el plazo para que las empresas de más de 200 trabajadores pacten planes de movilidad con la representación legal de sus plantillas.

Finalmente, CCOO ha reclamado a las administraciones públicas que ejerzan sus competencias en materia de vertebración territorial y movilidad sostenible intermodal. Cubillo ha defendido que "Málaga necesita un impulso al tráfico colectivo, a la movilidad colectiva, y ese impulso tiene que venir de cada uno con sus competencias", y ha asegurado que la representación sindical vigilará el cumplimiento de las normativas para garantizar los derechos de las plantillas.