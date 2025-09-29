CCOO reivindica más políticas públicas para la mejora de las condiciones de los mayores

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reivindicado este lunes más políticas públicas para la mejora de las condiciones de los mayores teniendo en cuenta que la mayor longevidad y el proceso de envejecimiento poblacional es un reto y una oportunidad para nuevos empleos. Esto se está viendo, sobre todo, en la política de cuidado que está empeorando y que da trabajo actualmente en torno a unas 500.000 personas.

Como ha señalado el secretario general del sindicato de pensionistas de CCOO de Málaga, José Ignacio Moraleda, "las políticas públicas son claves para el desarrollo de una población que cada vez es más numerosa" para señalar que "el sistema público de salud, la protección a la dependencia, los servicios sociales, el sistema público de pensiones, son esenciales para nosotros para poder envejecer en condiciones dignas, saludables y con dignidad y autonomía".

Málaga cuenta con una población mayor de 65 años, a 1 de julio de 2025, de 341.392 personas, de las cuales el 44% son hombres y un 55% mujeres. Esto supone un 19% de la población malagueña y que, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas mayores en 2035 pasarán a ser un 24% y en 2039 un 26%, lo que significa un aumento de más de 155.000 personas mayores de 65 años.

El sindicato ha indicado que el 65% de las pensiones en Málaga están por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), siendo la media de las pensiones que cobran los hombres 1.416 euros y las mujeres de 1.013 euros, una diferencia de 403 euros al mes, provocando una importante brecha de género también en las pensiones.

"El sistema público de pensiones no es viable y en estos momento tenemos que reclamar que los acuerdos alcanzados tanto por CCOO como por UGT en el marco del dialogo social con el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, y que derogaron la reforma impuesta por el Partido Popular, y que tanto han perjudicado tanto a los pensionistas actuales como a los futuros. Es algo que tenemos que proteges, poniendo en valor los acuerdos alcanzados porque aunque están garantizados por ley, otra mayoría parlamentaria podría cambiar", ha apuntado.

En cuanto al tema de las dependencias, ha señalado que está "en una situación crítica". A pesar del intento de la Junta de Andalucía de reducir la lista de espera, a su juicio, es "un parche porque esta apenas se ha reducido", convirtiendo a Andalucía en la última comunidad autónoma en cumplimiento de los plazos, superando en más del triple de los seis meses fijados para la tramitación y resolución de los mismos.

"El tiempo medio para acceder al Sistema de Dependencia en Andalucía en el primer trimestre de 2025 es de 574 días, con 50.303 personas aún en espera en algún procedimiento, cerca de 400 días más de los que marca la ley que son de 180", ha detallado.

El año pasado 34.252 personas fallecieron en España esperando a ser valoradas o atendidas por el sistema de la dependencia, lo que supone una muerte cada 15 minutos. De enero a agosto de 2025 han fallecido 22.878 personas, en Andalucía, 5.029, y en Málaga, 750, lo que supone que entre 3-4 personas fallecen en la provincia esperando una valoración o prestación.

"Desde CCOO nos comprometemos a seguir defendiendo las conquistas conseguidas y a seguir reivindicando unas condiciones de vejez dignas", han señalado y ha señalado la movilización para el próximo 1 de octubre, a las 11,00 horas, en la puerta de la Delegación de la Junta de Andalucía.