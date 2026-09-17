CCOO y UGT condenan la muerte de un trabajador en Ronda (Málaga) y critican la "ineficacia" de la prevención

Concentración de protesta tras la muerte de un trabajador de Ronda en la Alameda de Colón - CCOO

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han participado en una concentración de protesta tras la muerte de un trabajador al sufrir una caída mientras se construía un muro en el municipio malagueño de Ronda y han trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la víctima, al tiempo que han criticado "la ineficacia" del modelo actual y han pedido "un cambio en la deriva preventiva de Andalucía".

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha criticado que la "falta de medidas de prevención" está directamente ligada a las dinámicas "impuestas" en las obras y tajos y ha señalado que, si ante la construcción de un muro no se disponen los elementos de seguridad necesarios, evidencia que las prisas operativas impiden su correcta implantación y sitúa en riesgo a los operarios.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de UGT Málaga, Sara Salor, ha insistido en que exigen "justicia, prevención y condiciones de trabajo seguras", a la vez que ha añadido que reivindican las exigencias que defienden junto a CCOO.

Ambas organizaciones han exigido una investigación en profundidad las circunstancias del siniestro y que se depuren las responsabilidades que correspondan; y han alertado sobre un problema persistente en la realidad de los trabajadores, la siniestralidad laboral.

Ante esta "lacra" que afecta a la clase trabajadora, CCOO ha reclamado un giro estructural que garantice la sensibilización colectiva en todos los ámbitos. Girona ha defendido que "toda la formación en materia de salud laboral esté implementada desde el sistema educativo hasta el pueblo más pequeño", extendiendo las acciones informativas a las asociaciones locales y a los centros de educación para adultos.

Paralelamente, UGT ha reivindicado una petición que exigen desde 2006 en la que defienden que se reconozca la posibilidad de una jubilación a los 60 años para quienes desarrollan su vida laboral en el sector de la construcción, teniendo en cuenta las especiales características de estos trabajos.

"Hablamos de empleos con una elevada peligrosidad y penosidad, con una importante carga física, trabajos a la intemperie, exposición a riesgos y utilización de maquinaria pesada" han apuntado desde el sindicato, a la vez que califican esta situación como "una realidad que debemos afrontar".

Los sindicatos han hecho un llamamiento a las administraciones y al empresariado para "atajar de raíz" estos siniestros laborales "sistemáticos". El responsable de CCOO Málaga ha afirmado que es necesario "capilarizar la información y la formación para que esto no vuelva a suceder más" y que el sindicato mantendrá la vigilancia activa.

Por su parte, desde UGT han afirmado que seguirán defendiendo dos cosas que son "inseparables: que nadie pierda la vida por ir a trabajar y que nadie tenga que llegar al límite de su salud para poder jubilarse".