CEM muestra "decepción" por retraso en conexión directa de Málaga por AVE y señala la "falta de eficiencia y diligencia"

Imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía de Alta Velocidad que une Málaga con Madrid, tras la caída de un muro de contención de cinco metros a la altura del municipio malagueño de Álora. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha mostrado "decepción" por el retraso en recuperar la conexión directa por alta velocidad desde la capital y ha criticado una gestión de la situación "que denota falta de eficiencia, diligencia y claridad por parte de las autoridades competentes para solventar esta circunstancia. Especialmente, generando desconfianza con anuncios y expectativas que, finalmente, no se están cumpliendo".

Así se han pronunciado desde la CEM, a través de un comunicado, tras conocerse este lunes la nueva previsión para la recuperación de la línea ferroviaria de alta velocidad con Málaga capital, interrumpida como consecuencia de la borrasca que afectó a la provincia el pasado mes de febrero.

Desde la patronal malagueña, han manifestado su "profunda preocupación" por los efectos económicos y sociales que se vienen produciendo por esta falta de conexión directa por tren "que se agravarán de manera exponencial" ante esta "desafortunada situación", que se extenderá al menos hasta finales de abril.

Asimismo, han indicado que la situación "ahonda, más si cabe, en el deterioro de la imagen y la confianza en nuestra red de transporte ferroviario". "Desde el ámbito empresarial, la confederación asume la excepcionalidad de los hechos y la dificultad técnica que conlleva su resolución, pero considera que no se están atendiendo con suficiente compromiso y celeridad", han dicho.

Por todo ello, CEM ha demandado "una acción efectiva, con la implicación y dotación de cuantos recursos sean necesarios para que Málaga recupere lo antes posible un medio de transporte esencial, tanto para su industria turística, directamente condicionada, como para el normal desarrollo de su actividad económica y social".

Además, han reclamado un plan de choque que ayude a las empresas y sectores afectados "a compensar las pérdidas económicas que afectarán, también, al empleo", así como "transparencia y precisión en la comunicación sobre la previsión de finalización de los trabajos".

Esta situación lleva a la CEM "una vez más, a señalar la falta de atención hacia la provincia de Málaga en materia de infraestructuras; al déficit de inversión necesaria tanto para la planificación y desarrollo de nuevas infraestructuras --especialmente, en materia de movilidad y energética-- como para su conservación y mantenimiento".

"Un clamor que no persigue privilegios, sino el trato legítimo hacia una provincia con evidente peso económico y demográfico en el conjunto de España, han concluido.