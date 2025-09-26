El Centre Pompidou Málaga inaugura la novena edición de Hors Pistes con la exposición 'El sueño animal'

La muestra construye relatos oníricos donde los animales se convierten en auténticos sujetos de ficción. La representación de esos sueños es inaccesible y sólo puede expresarse mediante metáforas. - MUSEOS DE MÁLAGA

La muestra presenta vídeos y fotografías de once artistas de España y Francia que imaginan cómo sería la vida onírica de los no humanos

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre Pompidou Málaga ha inaugurado este viernes la novena edición de Hors Pistes, una cita que desde sus inicios se ha centrado en la muestra de imágenes en movimiento y fotografías en torno a temas de actualidad. Esta nueva convocatoria, que lleva por título 'El sueño animal' y cuenta con la colaboración de Fundación 'la Caixa', puede visitarse hasta el próximo 2 de noviembre.

Fiel a la esencia de Hors Pistes, la exposición propone que los participantes reflexionen sobre la temática y respondan a ella con creaciones inesperadas. La muestra está compuesta por once artistas (seis procedentes de Francia y cinco de España).

A la presentación de 'El sueño animal' han asistido Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; las comisarias de la exposición, Géraldine Gómez y Elena Robles; los artistas Thibault Brunet y Ruth Montiel Arias; Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación 'la Caixa'; y Antonio Caballero, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga.

En un texto promocional señalan: "Admitir que los animales sueñan es reconocer que son capaces de imaginar. Para el filósofo David M. Peña-Guzmán, soñar no es simplemente revivir escenas pasadas, sino crear un mundo interior, pensar en lo ausente, lo irreal y lo posible. En los animales, soñar supone un desafío a lo real: pasar de la actualidad a la ficción, de los hechos a la invención. Los sueños revelan así una vida mental rica y curiosa que no se limita al instinto. Dan testimonio de una forma de libertad interior y de la capacidad de proyectarse de otro modo, incluso de soñarse otros".

La exposición, que es un cocomisariado entre los equipos del Centre Pompidou París y Centre Pompidou Málaga, se adentra en estos sueños (en sentido literal y figurado) e imagina cómo podría ser la vida onírica de los no humanos.

Inspirada en las investigaciones de Peña-Guzmán y en la filosofía de Donna Haraway, que invitan a pensar con los animales y no solo sobre ellos, la muestra construye relatos oníricos donde los animales se convierten en auténticos sujetos de ficción. La representación de esos sueños es inaccesible y sólo puede expresarse mediante metáforas.

Cada obra funciona como una fabulación, un fragmento de un sueño especulativo que abre los ojos a otras formas de sensibilidad, existencia y conciencia. En este sentido, el sueño animal no se presenta como un misterio por resolver, sino como un espacio por habitar. Los universos que se plantean dibujan noches en las que los que no hablan quizás sueñen mejor que nosotros.

Esta novena edición de Hors Pistes reúne las obras de Bego Antón, Thibault Brunet, Estela de Castro, Clément Cogitore, Ana Frechilla, Hortense Gauthier, Ruth Montiel Arias, Victor Missud, Antoine Schmitt, Candela Sotos y Nanut Thanapornrapee.