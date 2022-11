El Centre Pompidou Málaga participa en el encuentro 'Moments Festival' con proyecciones y un encuentro

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Pompidou Málaga participará del 5 al 13 de noviembre en la novena edición del encuentro de cultura urbana 'Moments Festival' con una retrospectiva del cine de Gonzalo García Pelayo, un encuentro con el videógrafo malagueño Carlos Amores y la proyección de 'Terremoto, el documental', que contará con la asistencia de sus directores, Álvaro Mayoral y Nacho Rojas.

El programa de actividades arrancará este sábado con el ciclo retrospectivo de cine que recorrerá las diferentes épocas de García Pelayo, que acaba de convertirse en el primer cineasta del mundo en rodar 11 películas en solo un año, según han señalado desde el centro a través de un comunicado.

"El madrileño es un autor de culto con una concepción personal del cine, entendido como una forma de existencia basada en el vitalismo, en el deseo sin límites, en el acontecer como estrategia narrativa y en la insubordinación a todo lo predecible, ya sea a nivel formal o político", han añadido.

Hasta el 13 de noviembre, en el auditorio del museo se proyectarán 'Manuela', 'Todo es de color', 'Underground, la ciudad del arco iris', 'Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo', 'Niñas', 'Copla', 'Alegrías de Cádiz', 'Ainur' y 'Diario Tamil'.

Además, el jueves 10 de noviembre se celebrará un encuentro con el fotógrafo y videógrafo Carlos Amores, que está detrás de piezas visuales como 'A caballito' de Maka, 'Chuleo en Raps' de Kase.O y Capaz, 'Paranoides' de Mágicos Cabrones del Ruido, 'Agua Pasá' de SFDK y Kaze, 'Veneno' de Tote King y de 'Who Wants the Night' de David Meiser, entre otros proyectos.

En el encuentro, que estará moderado por Juan Antonio HR, miembro, investigador y difusor de la Asociación Española de Investigadores y Difusores de Graffiti y Arte Urbano (Indague), se hablará sobre la trayectoria del artista malagueño, que lleva desde los 15 años dedicándose de manera independiente al mundo audiovisual, de sus proyectos, su forma de trabajar y su visión artística. Además, se proyectarán algunos de sus trabajos.

El programa de actividades con el que el Centre Pompidou Málaga participa en 'Moments Festival' también incluye la proyección el sábado 12 de noviembre de 'Terremoto, el documental', que cuenta la vida de Fernando Fernández Monje 'Terremoto de Jerez', uno de los mejores cantaores flamenco de todos los tiempos cuya muerte prematura le privó de un reconocimiento universal.

Posteriormente, se celebrará un encuentro con sus directores, Álvaro Mayoral y Nacho Rojas, moderado por el malagueño Ramón Soler, investigador, escritor, articulista y conferenciante especializado en temas flamencos.