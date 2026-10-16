El Centro del 27 en Málaga inaugura la exposición de Javier Almán ‘Donde todo comienza. Heridas de amor’

Javier Almán. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Generación del 27 en Málaga ha inaugurado este viernes la exposición 'Donde todo comienza. Heridas de amor', del artista Javier Almán, una propuesta que reflexiona sobre los vínculos familiares y la transmisión de las heridas emocionales entre generaciones a través de collages realizados con fotografías antiguas.

La muestra permanecerá abierta en el Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga hasta el próximo 13 de noviembre, con entrada gratuita.

El recorrido de la exposición, compuesta por 45 collages, una urna de cristal con una fotografía a modo de escultura y una videocreación, se articula en torno a 17 familias y tres ejes fundamentales: la familia, la herida y el proceso de sanación personal.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado a través de una nota, que la muestra resulta "inmersiva, cuidada en sus detalles y con una atmósfera poética" en "uno de los proyectos más personales de un creador muy vinculado a Málaga".

Almán ha trabajado durante casi tres años en la reinterpretación de fotografías originales fechadas entre 1887 y 1976, procedentes de su colección personal y adquiridas en anticuarios y a coleccionistas de distintos países. Algunas de las imágenes fueron tomadas por fotógrafos destacados de la época.

El artista ha puesto el foco en las heridas que se transmiten de una generación a otra, desde los bisabuelos hasta los hijos, y que condicionan la forma de vivir. Por este motivo, ha denominado a la muestra 'Heridas de amor'.

Los collages incorporan también objetos vinculados a la familia del artista y a su propio "baúl de los recuerdos", como unos pendientes de su madre o el borlón de un traje flamenco que vistió cuando tenía tres años.

El itinerario incluye además referencias a poetas de la Generación del 27 y de otras épocas; los títulos de las obras remiten a textos de Federico García Lorca, María Zambrano, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Josefina de la Torre, Antonio Machado, Manuel Alcántara, Gloria Fuertes, Rosa Romojaro y María Victoria Atencia.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 20,00 horas, hasta el 13 de noviembre en el Centro Cultural MVA, con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, se han programado visitas guiadas gratuitas con inscripción previa, para grupos de un máximo de 20 personas, los días 19 y 26 de octubre y 3 y 9 de noviembre, a las 19,00 horas.

La Diputación ha indicado que las reservas pueden realizarse a través del correo electrónico g27@malaga.es, indicando nombre y apellidos, fecha elegida, número de asistentes, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.