Cartel de las jornadas sobre la obra poética de Rafael Soto Vergés. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga organiza las III Jornadas sobre la obra poética de Rafael Soto Vergés (Cádiz, 1936-Madrid, 2004). Este ciclo se celebrará el 2 y el 3 de diciembre en el Palacio de Valdeflores (calle Carretería, 60), con entrada gratuita hasta completar el aforo. Las sesiones comenzarán ambos días a las 19,00 horas y contarán con conferencias y una lectura poética en torno a este poeta vinculado a las generaciones de los años 50 y 60.

Según ha informado la Diputación en una nota, el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado que "esta actividad pondrá el foco sobre la aportación de este autor andaluz, fundamental en la poesía española de la segunda mitad del siglo XX". El legado de Rafael Soto Vergés forma parte de los fondos del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga.

La conferencia inaugural tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre y correrá a cargo del profesor de la Universidad Complutense de Madrid Pedro Hilario Silva, quien se adentrará con detenimiento en las claves de la producción literaria del poeta andaluz con su ponencia 'Un acercamiento a la figura y la poesía de Rafael Soto Vergés a partir de 'Elegía en la yerba', de Jesús Hilario Tundidor'.

El jueves 3 de diciembre se retomará el programa con el director de la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27, Javier La Beira, quien ofrecerá la conferencia 'El legado Rafael Soto Vergés en la Biblioteca del Centro Cultural Generación del 27' y abordará la importancia de la biblioteca personal, el archivo documental y la colección artística del autor, fondos que fueron donados a la institución por su viuda, Clara Salido.

Como broche final de estas jornadas, esa misma tarde se celebrará una lectura poética en la que la obra de Rafael Soto Vergés cobrará vida en las voces de Isabel Pérez Montalbán, Tes Nehuén y David Leo García.

Rafael Soto Vergés fue un destacado poeta y crítico de arte. Ha sido considerado una figura renovadora y de transición entre las generaciones poéticas de los años 50 y 60. Aunque fue incluido por parte de los especialistas en el grupo poético de los 50 (junto a Jaime Gil de Biedma, Francisco Brines, José Ángel Valente, Ángel González o José Manuel Caballero Bonald, entre otros), él se consideraba dentro de la generación del 60, en compañía de autores como Félix Grande y Antonio Hernández.

Tras iniciar su andadura literaria en la prensa gaditana, se trasladó a Madrid en 1958, año en el que obtuvo el Premio Adonáis de Poesía con su primer libro, 'La agorera'. Posteriormente, su obra poética continuó destacando por una extraordinaria riqueza conceptual, léxica y metafórica, construyendo un universo barroco y existencial vinculado al expresionismo mágico.

Entre sus títulos más reconocidos figuran 'Epopeya sin héroe' (1967), 'El reñidero' (1970), 'El gallo ciego' (1975), 'Rimado bajo el piélago' (Premio Internacional Ciudad de Cáceres, 1993), 'El discurso de yerba' (Premio Andalucía de la Crítica, 1994), 'Manual de prodigios' (Premio Ciudad de Valencia, 1997) o 'Las deletéreas áreas' (Premio de Poesía Aljabibe, 2003). Paralelamente, desarrolló una intensa labor como crítico de arte y estuvo vinculado a numerosas publicaciones culturales.