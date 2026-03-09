El Centro Ambiental de Marbella (Málaga) cumple seis años y aumenta en un 27% el número de usuarios

El Centro Ambiental de Marbella (CAM) cumple seis años y aumenta en un 27% el número de usuarios - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Ambiental de la ciudad malagueña de Marbella (CAM), cuya titularidad ostenta la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y que gestiona Urbaser, ha aumentado en un 27% el número de clientes en 2025, con 2.449 empresas, frente a las 1.922 de 2024.

El CAM, que cumple este mes su sexto aniversario, recibe residuos de construcción y demolición (RCD), residuos verdes, tierras y voluminosos. Pero, además, recibe los residuos urbanos (RU) y envases ligeros de Marbella, Ojén e Istán, que son compactados, disminuyendo el número de traslados de estos restos al Complejo Ambiental Costa del Sol, ubicado en Casares, y con ello las emisiones de CO2.

Para el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, "que casi 2.500 empresas del sector de la construcción, comercio y servicios utilicen el CAM demuestra que vamos por el camino correcto: facilitando infraestructuras modernas que permiten sumar al crecimiento económico una mejora real del medio ambiente."

Y ha añadido que "este crecimiento en el número de usuarios es una señal clara de que la Costa del Sol Occidental lidera un cambio cultural en materia de reciclaje y gestión verde. Las empresas están respondiendo y la Mancomunidad seguirá impulsando y acompañando ese compromiso".

A lo largo de 2025, el CAM ha gestionado un total de 250.626 toneladas de residuos, frente a las 245.814 toneladas del 2024, lo que supone un aumento del 2%.

De las 250.626 toneladas totales, 102.212 fueron residuos urbanos de los tres municipios, esto significa un 40% del volumen total recibido, demostrando la eficiencia del CAM como planta de transferencia.

Los residuos de construcción y demolición constituyen el residuo más numeroso en el centro. En 2025 se recogieron 113.420 toneladas, frente a las 114.222 de 2024.

En segundo lugar, el material más abundante fueron los restos vegetales. El CAM gestionó en 2025 un total de 18.973 toneladas de poda, un 12% más que en 2024 cuando se recibieron 16.920 toneladas.

También aumentó en 2025 la recepción de residuos voluminosos, con un 11% de incremento. De las 14.339 toneladas de 2024, se pasó a las 16.012 toneladas de 2025.

Cardeña explica que "el hecho de que cada vez más materiales lleguen al CAM significa que más residuos se gestionan de manera correcta y segura. Ese es el objetivo: evitar vertidos incontrolados y apostar por circuitos de tratamiento plenamente regulados."

Los residuos de construcción de demolición supusieron el 45% de las entradas al CAM en 2025. Le siguen la poda, que representa un 7,5% y los voluminosos, un 6%.