El centro comercial Miramar en Fuengirola (Málaga) celebrará Halloween con el pasaje del terror 'Rusty's Circus'

FUENGIROLA (MÁLAGA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), celebrará la festividad de Halloween con el pasaje de terror 'Rusty's Circus', que simulará un "circo abandonado con personajes fantasmagóricos". Esta actividad formará parte de una programación de ocio familiar que el centro desarrollará desde el próximo 24 de octubre hasta el 1 de noviembre.

Según han explicado desde Miramar, esta acción "está diseñada específicamente para las fechas más terroríficas del año y será totalmente gratuita". 'Rusty's Circus' se llevará a cabo en el nuevo espacio 'Family Zone', entre la zona de 'Miramar Kids' y el espacio'Zero Latency'.

Este pasaje del terror presentará dos tipos de horarios y se segmentará para dos públicos de edades distintas. El primer intervalo horario de 'Rusty's Circus', de 17,30 a 19,30 horas, estará destinado a los niños de a partir de cinco años y sus familias, mientras que el segundo pase, que irá desde las 19,30 hasta las 20,30 horas, estará dirigido a mayores de 14 años.

Según ha explicado la directora de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, la programación de Halloween coincide con la apertura de un nuevo espacio de ocio, el cual "está destinado exclusivamente al entretenimiento familiar, en el que albergaremos todo tipo de actividades, desde talleres hasta obras de teatro o eventos como el de Halloween, todas ellas orientadas a mejorar la experiencia de visita de nuestros clientes".

EL CONCEPTO DE 'RUSTY'S CIRCUS'

La historia de este pasaje de terror se centra en "la quiebra de un circo tras vivir una serie de desgracias, el cual reaparece inesperadamente de manera fantasmal durante cada Halloween, contando las historias de los personajes que un día formaron parte del espectáculo del circo". De viernes a domingo, los visitantes que lo deseen podrán acceder a este escenario con reserva previa a través de la 'app' de Miramar para evitar la espera.

Además, durante cada día de la programación, un personaje llegará al centro comercial para "contar una historia terrorífica". El día 24 de octubre arrancará con 'El secreto de la mujer barbuda' --de 17,30 horas a 19,30 horas--, el día siguiente incluirá 'El Aullido del increíble hombre bala', el viernes 31 será el turno de 'El trapecista sin corazón', y el "broche de oro" lo pondrá 'El horrible caso de Dante, el domador', el sábado 1 de noviembre.

Este programa también incluirá un apartado de humor de la mano de los payasos "asustadizos y torpes" María Canguelo y Pepe Repullo. Según han explicado desde el centro, "aún pasando a mejor vida, estos payasos tirarán de sentido del humor y de su anecdotario para hacer reír al público durante los días más fantasmagóricos del año".