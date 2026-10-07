El Centro Cultural MVA acoge una exposición sobre Emilia Llanos y su relación con Federico García Lorca - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga acoge una exposición que indaga en la figura de la intelectual andaluza Emilia Llanos y arroja luz sobre su relación con Federico García Lorca.

La muestra 'En el universo de Emilia y Federico', organizada por el Centro Cultural Generación del 27, invita al público a descubrir el extraordinario universo cultural, humano y artístico que compartieron Emilia Llanos y el poeta de la Generación del 27 en las primeras décadas del siglo XX.

La muestra, comisariada por José Javier García Montero y Elena Santomé, podrá visitarse hasta el 13 de noviembre. A través de su itinerario expositivo, esta propuesta reivindicará a Emilia Llanos Medina (Villanueva del Arzobispo, Jaén,1885-Granada,1967) como una mujer singular, culta e independiente. De hecho, García Lorca llegó a referirse a su amiga y confidente como "tesoro espiritual entre las mujeres de Granada".

El diputado y vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha explicado que, a través de una cuidada selección de documentos, fotografías, cartas, libros dedicados, obras de arte, objetos y testimonios procedentes fundamentalmente del Archivo José Javier García Montero, la exposición resuelve interrogantes sobre quién fue realmente Emilia Llanos.

Ha expuesto que "esta muestra nos deja claro por qué una mujer sin afiliación institucional oficial llegó a relacionarse estrechamente con las vanguardias europeas y los grandes nombres de la cultura española".

De igual modo, López Mestanza ha resaltado que "a la vez que ofrece estas nuevas claves sobre una destacada intelectual andaluza de la época en la que eclosionó la Generación del 27, pone el foco en sus vínculos con uno de los grandes referentes de las letras españolas: Federico García Lorca".

Esta actividad forma parte de la labor de investigación y divulgación que desarrolla el Centro Cultural Generación del 27. Y, a su vez, se enmarca en las celebraciones como las de los 100 años de la Imprenta Sur y de la Revista Litoral, dirigidas hacia la conmemoración del centenario de esta generación irrepetible, cuyos orígenes están estrechamente ligados a la provincia de Málaga.

RELACIÓN CON GARCÍA LORCA

Uno de los ejes fundamentales de la muestra recorre la relación de Emilia Llanos con Federico García Lorca, desde un primer encuentro en agosto de 1918 hasta que se rompe trágicamente con la muerte del poeta en 1936, al principio de la Guerra Civil española.

Se trataba de una amistad sostenida por la admiración y la confianza entre ambos, por una complicidad que se refleja en cartas, dibujos y recuerdos. Como una de las piezas más destacadas se exhibe la dedicatoria del libro 'Impresiones y paisajes', en la que Lorca bautiza a Llanos como "tesoro espiritual entre las mujeres de Granada" y "divina Tanagra del siglo XX".

OTROS INTELECTUALES

Al mismo tiempo, la exposición amplía la mirada hacia los vínculos de Emilia Llanos y del propio García Lorca con otros importantes autores e intelectuales de la época.

El visitante también transitará por el mundo de Manuel de Falla y el Concurso de Cante Jondo de 1922; la pintura de Ismael González de la Serna; las relaciones con Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí; la música de Andrés Segovia; y el apoyo de Llanos a los jóvenes escritores de la revista granadina 'Gallo', como Joaquín Amigo, Luis Rosales y Manuel López Banús.

Además, la muestra presta especial atención a la colaboración de Emilia Llanos con Agustín Penón, investigador que llegó a Granada en 1955 para intentar reconstruir la vida y las circunstancias de la muerte de Federico García Lorca. Ella se convirtió, entonces, en una de sus grandes aliadas y dejó un testimonio excepcional de aquella Granada en su libro 'Suspiros del pasado'.

Décadas después de la muerte de Lorca, Llanos continuó conservando cartas, fotografías, dedicatorias y recuerdos que hoy permiten acercarse a la dimensión más humana de aquella generación.

La línea de investigación iniciada en Granada en aquel momento entronca, precisamente, con otras actividades ya organizadas este mismo año por el Centro Cultural Generación del 27, que el pasado mes de febrero acogió el 'II Congreso Agustín Penón y Federico García Lorca'.

Según han explicado los comisarios José Javier García Montero y Elena Santomé, esta exposición "forma parte de un proyecto continuado de recuperación de la figura de Emilia Llanos Medina, iniciado con anteriores muestras monográficas y desarrollado con el propósito de preservar su nombre, su legado y el papel que desempeñó junto a escritores, artistas, músicos e intelectuales de su tiempo".

Al respecto, los comisarios también han subrayado que 'En el universo de Emilia y Federico' "no pretende únicamente reconstruir una biografía" y, sobre todo, "propone recuperar una red de relaciones humanas que contribuyó a hacer de Granada uno de los espacios culturales más singulares de la España del siglo XX".

"La exposición reivindica la figura de una mujer que durante demasiado tiempo permaneció en un segundo plano de la historia, a pesar de haber sido testigo, amiga, confidente, anfitriona y depositaria de la memoria de algunos de los grandes protagonistas de aquella época; acercarse a Emilia Llanos es también acercarse a Federico García Lorca, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, Ismael González de la Serna*", han apuntado José Javier García Montero y Elena Santomé.

HORARIOS Y VISITAS GUIADAS

La exposición 'En el universo de Emilia y Federico' permanecerá abierta en el Centro Cultural MVA desde el 7 de octubre hasta el 13 de noviembre, con entrada libre hasta completar aforo. Podrá ser visitada de lunes a viernes, de 10,00 a 20,00 horas, y los días festivos permanecerá cerrada.

Además, habrá visitas guiadas gratuitas con inscripción previa para un máximo de 20 personas. Esta actividad se llevará a cabo los días 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre de 2026, a las 18,00 horas.

Para participar en la visita guiada, es necesario enviar un correo electrónico a g27@malaga.es, en el que se indiquen nombre y apellidos, día, número de personas, dirección de e-mail y número de teléfono de contacto.