El Centro de Gestión de Tráfico de Málaga registra incidencias en varios cruces semafóricos

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Gestión de Tráfico de Málaga ha registrado durante la madrugada, y como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, incidencias en varios cruces semafóricos de la ciudad, en cuyo restablecimiento se ha estado trabajando.

Actualmente, siguen inactivos los de la avenida Valle-Inclán con Camino de Suárez, los del Camino de San Rafael con Alcalde Díaz Zafra y los de Abogado Federico Orellana-Isla Cristina, han indicado desde el Consistorio en un comunicado.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga tiene activo desde las 23.00 horas de este pasado martes el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros vigente desde la pasada medianoche medianoche hasta las 23.59 horas de este miércoles.

Esta situación, que conlleva la posibilidad de movilizar todos los recursos humanos necesarios para atender una posible emergencia, se complementa con la elevación a fase de emergencia nivel 2 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) establecido por la Junta de Andalucía, por lo que el plan de Málaga queda integrado en el regional para dar respuesta a cualquier demanda que pueda producirse en otros puntos.

Ante la previsión de que se registren fuertes precipitaciones y una vez suspendida por la Junta de Andalucía la actividad lectiva presencial, desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía evitar los desplazamientos que no sean necesarios.

En este sentido, desde el Área de Recursos Humanos y Calidad se ha establecido que este miércoles preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo todo el personal municipal, excepto Policía Local, Bomberos o aquellos que deban desarrollar sus tareas de modo presencial en centros de trabajo que deban permanecer obligatoriamente abiertos.

Además, como medida preventiva, durante la jornada de este miércoles permanecerán cerradas instalaciones municipales como museos y espacios culturales, bibliotecas, centros de día de mayores, oficinas municipales de atención a la ciudadanía (OMAC), mercados municipales y mercadillos ambulantes, recintos deportivos y espacios deportivos al aire libre, así como salas de estudio y La Caja Blanca.

De igual modo, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro cierran al público, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, también han sido clausurados de forma temporal.

Esta decisión afecta a los espacios verdes en el distrito Centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos. También las empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes han dispuesto un operativo para atender posibles incidencias.

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

Desde el Área de Derechos Sociales se han adoptado medidas de prevención y atención a personas sin hogar. Así, la Unidad de Calle revisa las ubicaciones de mayor vulnerabilidad en las que pueda haber personas sin hogar, tales como arroyos o puentes bajo los cauces, para informar del riesgo de lluvias y ofrecerles la posibilidad de acceder a alguna plaza de acogida.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se está ofreciendo información a través de sus perfiles oficiales en redes sociales y, en caso de ser necesario, se hará también de forma presencial y con carácter preventivo en aquellas zonas en las que, por sus particularidades concretas, se determine a nivel técnico que se precisa una comunicación personalizada.

En este sentido, se recomienda a la ciudadanía no hacer casos a bulos y acceder solo a información verificada, es decir, la procedente de administraciones públicas, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otros.

Además, se recuerdan los consejos de autoprotección por parte de Protección Civil dirigidos a la ciudadanía, que también serán difundidos a través de sus perfiles oficiales en distintas redes sociales.

Entre otros consejos recuerdan que antes del inicio de la hora prevista de lluvias hay que retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser desplazados por la lluvia como macetas, toldos, etcétera; colocar en las zonas altas los objetos de mayor valor, junto a la documentación de identificación personal para evitar que se mojen; tener preparada una linterna por si se interrumpiera el suministro eléctrico; y no aparcar en cauces secos ni en la orilla de ríos para evitar ser sorprendido por la crecida.

Durante la lluvia cerrar puertas y ventanas para evitar daños; no tocar ningún aparato eléctrico que esté conectado y mojado; si la lluvia sorprende en la calle, no atravesar tramos inundados; localizar en todo caso las zonas más altas para dirigirse a ellas en caso necesario; y alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas.

En lo que respecta a la carretera hay que evitar desplazamientos, especialmente de noche; si hay necesidad imperiosa de utilizar el coche, circular preferentemente por autovías y autopistas; prestar atención a posibles corrimientos de tierra o socavones en la calzada; si se tienen problemas de visibilidad, parar en el arcén y señalizar la posición; prepararse para abandonar el vehículo si se atasca y el agua sube por encima del je de la rueda y salir por las ventanillas si sigue subiendo el nivel; evitar balsas de agua y zonas inundadas; y circular con marchas cortas y avanzar despacio.