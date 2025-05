El centro La Malagueta de la Diputación acoge 'Málaga Years (1969-1971)', retrospectiva fotográfica de Jürgen Schadeberg

El alemán vivió en la provincia de Málaga, donde se empapó de las tradiciones del interior y la idiosincrasia de la Costa del Sol

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga acoge 'The Málaga Years (1969-1971)', una exposición fotográfica que recorre los años en los que el mítico fotógrafo alemán Jürgen Schadeberg vivió en la Costa del Sol.

La muestra ha sido presentada por el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, acompañado por el comisario de la muestra, el editor y director artístico del estudio de creación contemporánea morenoyclara, Juanjo M. Fuentes.

La exposición reúne más de 90 fotografías inéditas tomadas durante los tres años que Schadeberg vivió en la provincia, ofreciendo una mirada única a la rica historia cultural de Málaga en los años 70 y a su legado cultural.

Este archivo, que ve la luz por primera vez en La Malagueta, se acompaña de otros textos que enriquecen y amplifican el alcance de la muestra, elaborados por su compañera y también fotógrafa Claudia Schadeberg, así como por destacados especialistas como el fotógrafo Edu Rosa y el fiestero Daniel Villalta, cada uno aportando su sensibilidad y conocimiento en sus respectivos campos.

El diputado ha destacado la "magnífica documentación del modo de vida tradicional en una época de profunda transformación" y ha asegurado que este proyecto "enriquece nuestro presente y fortalece nuestro vínculo con un pasado lleno de vida y significado".

Las imágenes que desde este jueves hasta el 18 de julio se exponen en el Centro Cultural La Malagueta capturan escenas icónicas que ofrecen una visión única del rico legado cultural de la provincia.

Entre las escenarios que retrató el alemán y quedan recogidas en 'The Málaga Years' se encuentran la Fiesta Mayor de Verdiales en la Venta El Túnel, la vida cotidiana en los barrios y playas de Torremolinos, La Carihuela, Los Boliches, el centro de Málaga, la plaza de toros de Ronda, y también la comunidad de residentes británicos, entre muchas otras.

Testigo privilegiado de una Málaga enclavada entre la tradición del interior y la modernidad de la Costa, Schadeberg retrató la Costa del Sol de aquella época, se había convertido en un destino predilecto para la jet set, celebridades y británicos que desdibujaban progresivamente la identidad local.

A Schadeberg le resultaba sorprendente que muchos británicos intentaran reproducir su estilo de vida en un país extranjero, ignorando casi por completo la riqueza de la cultura española.

Lo que captó la atención del fotógrafo y queda documentado a lo largo de la exposición es precisamente el modo de vida tradicional español en vías de desaparición, que aún así logró resistir parcialmente a la creciente presión extranjera. Los pescadores de Los Boliches (Fuengirola) seguían remendando sus redes en playas aún vírgenes, y los bares para locales seguían siendo los principales núcleos de socialización comunitaria.

Jürgen Schadeberg fue un humanista en el más noble sentido del término: alguien con un interés profundo y ecuánime por la vida diaria y las circunstancias de los demás.

La exposición será inaugurada este jueves de 20.00 a 22.00 horas y estará abierta al público hasta el 18 de julio, con entrada libre. Podrá visitarse de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas.

Jürgen Schadeberg fue uno de los grandes fotógrafos humanistas del siglo XX, una mirada lúcida y comprometida con la dignidad humana que recorrió el mundo retratando momentos y personas con una profundidad poco común.

Su historia comienza en el Berlín de entreguerras y se transforma en una epopeya visual que atraviesa continentes, culturas y décadas. Llegó a Sudáfrica en 1950 y, desde entonces, su cámara se convirtió en una herramienta de resistencia, comprensión y memoria.

En un contexto dominado por la segregación racial, fotografió con valentía la vida cotidiana de los oprimidos, así como a figuras icónicas de la lucha contra el apartheid, como Nelson Mandela o Miriam Makeba. Su trabajo para la revista Drum marcó un antes y un después en el fotoperiodismo africano.

Expulsado por el régimen sudafricano, inició un largo viaje por Europa y América, manteniéndose siempre fiel a su ética de observar con respeto y contar sin distorsión. Su lente buscaba la verdad detrás del gesto, la historia dentro del instante. Fue un testigo silencioso de la historia, con una sensibilidad singular para encontrar humanidad en los márgenes, belleza en lo cotidiano y valor en la resistencia.

Fotografiaba desde la cercanía, no desde la distancia, y eso impregnó sus imágenes de una autenticidad emocional difícil de igualar.

A finales de los 60 se traslada al sur de España. Su obra española, lejos de lo exótico o lo decorativo, revela una voluntad de comprensión que no juzga, sino que pregunta, observa y valora. No se limitó a registrar imágenes: construyó una memoria visual desde dentro, desde la convivencia y el respeto.

A lo largo de su carrera publicó más de treinta libros, dirigió documentales y recibió numerosos premios internacionales. Su archivo de siete décadas constituye hoy una referencia ineludible para comprender, no sólo los acontecimientos que retrató, sino también la manera ética y poética en que eligió mirarlos.

Junto a su compañera y colaboradora Claudia Schadeberg, dedicó los últimos años de su vida a conservar, clasificar y compartir ese legado. Sus fotografías no sólo documentan el pasado: son una invitación a mirar más allá de lo evidente y a escuchar lo que aún late bajo la superficie de las imágenes, y enseñan que mirar con honestidad puede ser también un acto de justicia.

Jürgen Schadeberg fue honrado por el International Center of Photography Museum de Nueva York con el premio Cornell Capa Lifetime Achievement Award. En 2018, Leica Camera le otorgó el Leica Hall of Fame Award en reconocimiento a una trayectoria de más de siete décadas y a su incansable, valiente, y excepcional compromiso como fotógrafo. Antes de su fallecimiento recibe el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valencia por toda una vida de trabajo.

Juanjo M. Fuentes (Málaga, 1977) es comisario, editor y gestor cultural con más de dos décadas dedicadas a las subculturas contemporáneas y las artes visuales. Fundador del estudio de creación morenoyclara, impulsa desde Málaga proyectos artísticos de alcance local, nacional e internacional con enfoque crítico, vital e independiente.

Su último proyecto expositivo sobre Jürgen Schadeberg 'The Málaga Years (1969-1971)' es fruto de una investigación de más de dos años que vio la luz con el fotolibro 'The Málaga Years (1969-1971). Fotografías de Jürgen Schadeberg', (Alix Books, febrero 2025).

Sus últimos trabajos en comisariado han sido exposiciones de estreno mundial como las de Stefan Sagmeister en La Térmica, Pentagram 50 aniversario en el CAC de Vélez Málaga, Magdalena Wosinska en el Centro Cultural MVA, Julian Montague en San Telmo y Jeremy Fish en Swinton Gallery de Madrid, entre otros.

Es creador de festivales como S.U.M.A. y Claro, y de proyectos como UMA Mural Art Project y la serie documental 'Meet the Creators: emerged in the streets' para Staf y Momentos Alhambra. Desde 2014 impulsa el festival Moments, evento multidisciplinar que cada otoño inunda las capitales de Madrid, Málaga y Sevilla con más de 150 actividades en más de 40 espacios, con el estreno de artistas como J Grant Brittain, Janette Beckman, Steve Powers, Kiko Veneno, Txema Salvans, Elphomega, Pepe Habichuela, Lidia Cao, Ingrid Picanyol, Vasava o Alberto Garcia-Alix, entre otros.