El centro MVA de la Diputación de Málaga acoge una decena de actividades culturales para la próxima semana

Los arquitectos Benito García y José Seguí, los creadores de la exposición 'Arquitecturas dibujadas' que podrá visitarse en el MVA. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado una decena de actividades culturales como tallares y exposiciones para la próxima semana en el Centro Cultural María Victoria Atencia.

La Biblioteca Cánovas del Castillo ha ofertado el taller 'Comunicación asertiva para la resolución de conflictos', dirigido para mayores de 18 años, que se realizará todos los martes de octubre a las 11,00 horas a cargo de Leonor García Zato, según ha comunicado la Diputación Provincial de Málaga en una nota.

El próximo martes, 7 de octubre, tendrá lugar una nueva cita del servicio de consultoría educativa o laboral de la mano de Álvaro Recena. Ese mismo día a las 18,00 horas proseguirá la actividad del centro con una nueva sesión de taller didáctico para jóvenes de entre 13 y 18 años sobre escritura creativa a cargo de Pedro Ramos, en el que los participantes podrán contar "sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual".

La biblioteca ha animado a sus usuarios de a partir de cinco años a jugar al ajedrez de la mano de 'Ajedrezfácil' todos los jueves a partir del próximo día 9 a las 17,30 horas. Requiere inscripción previa y, aunque esté más enfocado a la iniciación, se ha ofrecido para ciudadanos de todos los niveles.

La sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrecerá el espectáculo infantil 'Cuentos Bufonescos' realizado por Juan Gamba el próximo viernes 10 de octubre a las 18,00 horas. Esta actividad "ofrece un repertorio pensado para toda la familia con relatos europeos, africados y americanos que se entremezcan con humor y participación del público". A las 18,00 horas el propio Gamba protagonizará un espectáculo de narración oral para adultos.

LITERATURA, CINE, TEATRO Y EXPOSICIONES

El Centro del 27 acoge el miércoles, 8 de octubre a las 22,00 horas la presentación del libro 'Los últimos pieles rojas' del gaditano Juan José Tellez Rubio, una obra que reflexiona "sobre la progresiva extinción de las utopías que marcaron la generación del autor, tanto en el ámbito político como en el sentimental". La entrada es libre hasta completar el aforo.

La temporada de documentales del MVA continúa con la película 'Señor, llévame pronto' del director Guillermo Flórez, una cinta que relata la historia de Carmen, "una monja punk, rebelde y provocadora, que se desahoga contra todo lo que considera hipócrita en la Iglesia y en la sociedad". La proyección será el jueves, 9 de octubre, a las 20,30 horas de manera gratuita hasta completar aforo.

La compañía La Contraria presenta en el MVA y en el 10 de octubre a las 20,30 horas la obra ganadora de un premio Max de teatro 'Contra Ana', una autoficción que retrata "la anorexia y el resto de trastornos de conducta alimentaria en su complejidad, desde la experiencia real de su autora, Alma García".

El espacio expositivo de la Diputación ha acogido una muestra de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia. 'Arte Mayor', de entrada gratuita, estará abierta al público de lunes a viernes entre las 10,00 horas y las 14,00 horas y de 17,00 horas a 20,00 horas.

Por su parte, la exposición 'Arquitecturas dibujadas' de los arquitectos José Seguí y Benito García podrá visitarse en el MVA hasta el 21 de noviembre. La muestra está compuesta por ensayos gráficos "que intentan acercarse mediante la imaginación creativa a los procesos de la edificación y de la urbanidad de las ciudades". La entrada es libre y podrá visitarse de lunes a viernes de 10,00 hoars a 21,00 horas.