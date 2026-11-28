Archivo - Votantes en un colegio electoral en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.290.000 malagueños podrán ejercer este domingo 29 de noviembre el derecho al voto en las elecciones generales, lo que supone 49.551 más --un 3,8% más-- en relación a los anteriores comicios celebrados en julio de 2023, según datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 1.289.447 malagueños, 70.659 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que once partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a once diputados al Congreso por la provincia y otros ocho aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores malagueños llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 60.524 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Málaga es la segunda provincia andaluza por número de electores, sólo superada por Sevilla, que cuenta con 1.606.098. Por detrás se sitúan Cádiz, con 1.041.137; Granada, con 787.255; Córdoba, con 648.361; Almería, con 537.778; Jaén, con 515.089; y Huelva, con 408.739.

No obstante, Málaga es líder en cuanto a las provincias con más electores residentes en el extranjero, seguida por Granada, que registra un total de 58.678; Almería, con 50.003; Sevilla, con 42.870; Cádiz, con 34.107; Córdoba, con 20.534; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088.

El censo de electores malagueños residentes en el extranjero se ha reducido en 3.578 tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 103 municipios de Málaga contarán este domingo 29 de noviembre con un total de 598 colegios electorales, donde dispondrán de 1.778 mesas electorales, integradas por 5.334 miembros (presidentes y vocales), que contarán con el apoyo de 842 representantes de la Administración del Estado.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Málaga un operativo integrado por 3.516 efectivos, en concreto, 1.745 agentes de la Policía Nacional, 1.581 de la Guardia Civil y 190 de las distintas policías locales.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 48% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios en la provincia de Málaga y logró cinco diputados al Congreso con el 38,34% de los votos, seguido del PSOE con tres escaños y un 30,28% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con dos diputados y el 16,48% de los votos, seguida de Sumar con el 12,22% de los votos que también le permitieron obtener un escaño en el Congreso. Adelante Andalucía sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz.

En aquellos comicios el PP logró tres escaños en el Senado por la provincia mientras que el cuarto fue para el PSOE.