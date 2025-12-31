Cerca de 800 atletas participan en la San Silvestre de Málaga con fines solidarios

San Silvestre organizada por el Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MALAGA

MÁLAGA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal delegado del distrito Palma-Palmilla, Francisco Pomares, y el edil delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha asistido este miércoles a la salida de la XIV Carrera Solidaria San Silvestre. Las inscripciones han tenido un coste de ocho euros, cuya recaudación va destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.

Cerca de 800 atletas han participado en esta actividad que cada año crece como prueba deportiva y que tiene por objetivo fomentar hábitos saludables a través del ejercicio físico, además de poner en valor el trabajo de integración que se realiza en el distrito, ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

La prueba cuenta con el patrocinio del Centro Comercial Rosaleda y del Hipermercado Carrefour Rosaleda, además de con la colaboración deportiva de BCM. También colaboran otras entidades del distrito como Atlético Rosaleda, Cofradía de Medinaceli, Asociación de Vecinos Comunidades, Asociación Casa de La Buena Vida, Club de Petanca Distrito Palma Palmilla, Club de Fútbol Sala Inter Málaga, Club Deportivo 26 de Febrero y Asociación Animación Malacitana.