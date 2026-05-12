PSOE apela a "voto útil" el 17M para "frenar el deterioro histórico de servicios públicos provocado por Moreno"

La portavoz del PSOE de Málaga y candidata, Ana Villarejo, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma-Palmilla, Ignacio López, en un reparto - PSOE

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha hecho un llamamiento a la "movilización masiva" de cara a las próximas elecciones del 17 de mayo, presentándose como "la única herramienta útil para revertir los graves recortes sufridos en Andalucía y defender los derechos de la ciudadanía".

Así lo ha manifestado la portavoz del PSOE de Málaga y candidata número dos al Parlamento andaluz por la provincia, Ana Villarejo, durante un reparto informativo en el mercadillo del distrito Palma-Palmilla de la capital junto al diputado en el Congreso Ignacio López.

Villarejo se ha referido al "malestar ciudadano" que "inunda las calles y las redes sociales". "La gente quiere que se respete su derecho a una sanidad pública, una educación pública, una vivienda digna y una dependencia que responda", ha explicado y ha asegurado que "el PSOE tiene una premisa clara: los derechos no se tocan, se respetan, se fortalecen y se defienden".

También la candidata socialista ha alertado de que Málaga "atraviesa la peor crisis sanitaria de su historia" y ha expuesto el "colapso del sistema público andaluz, con 248.000 personas en lista de espera, hospitales muy deteriorados, esperas de hasta 63 horas en una silla del Hospital Clínico para conseguir una cama y 500.000 niños y niñas sin asignación de pediatra" en el conjunto de Andalucía.

Además, ha lamentado que "este deterioro se extiende también a la educación, con 1.500 niños y niñas estudiando en barracones tras la eliminación de 2.400 líneas educativas en Andalucía", y a la dependencia, ya que "55.000 andaluces esperan una ayuda y 8.000 personas han muerto esperándola".

En este punto, la portavoz provincial ha criticado también que la vivienda ha "triplicado" su precio en Málaga, "cerrando las puertas a la emancipación de los jóvenes". Por ello, ha pedido a los malagueños y malagueñas que acudan a las urnas para "votar a lo público y votar a la gente".

Por su parte, el diputado en el Congreso y secretario general de la agrupación socialista de Palma-Palmilla, Ignacio López, ha apelado a la "responsabilidad democrática" de acudir a votar el próximo domingo 17 de mayo.

López ha defendido que "el único voto útil y posible para la defensa de los servicios públicos, la vivienda y los grandes valores de igualdad y solidaridad es el del Partido Socialista".

Así, ha señalado a "los responsables de la situación actual" y ha hecho un llamamiento "a la unidad del electorado progresista". "Si queremos parar el deterioro de los servicios públicos de los últimos ocho años provocado por Moreno Bonilla, la única opción posible es aglutinar todo el voto progresista en el Partido Socialista, el único voto que va a hacer que los servicios públicos vuelvan a funcionar", ha concluido.

