PP reivindica que es "único partido que construye VPO y baja impuestos para facilitar acceso a vivienda"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en el distrito Puerto de la Torre, junto a la vicesecretaria del PP de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles - PP

MÁLAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este martes que el Partido Popular es "el único partido que construye VPO y baja impuestos para facilitar el acceso a la vivienda", frente a un "Gobierno pro-okupa de Sánchez" que, "además, dejó sin ejecutar en 2025 el 70% de los fondos destinados a esta materia".

Navarro ha visitado la barriada de Soliva, en el distrito Puerto de la Torre, junto a la vicesecretaria del PP de Málaga capital, Elisa Pérez de Siles, miembros de la candidatura y representantes del partido en la capital, donde ha abordado las medidas del Partido Popular para facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta de vivienda asequible.

Así, la dirigente 'popular' ha subrayado que la vivienda "es hoy una de las principales preocupaciones de los malagueños" y ha advertido de que "es muy fácil caer en la demagogia y en los grandes titulares", frente "a un PP que acredita gestión, inversión y resultados".

"Desde que Juanma Moreno está al frente de la Junta, se ha multiplicado por cuatro la vivienda de protección oficial en Andalucía y el presupuesto destinado a vivienda se ha multiplicado por tres", ha destacado Navarro.

Frente a ello, ha criticado que el Gobierno de España, "que gestiona buena parte de los fondos europeos en esta materia, ha dejado sin ejecutar el 70% de los fondos de vivienda en el año 2025", una cifra que "evidencia la falta de compromiso del Ejecutivo central".

Navarro también ha cargado contra la ley de vivienda del Gobierno de Sánchez, a la que se ha referido como una "ley pro-okupa" que, ha señalado, "mantiene cerradas 150.000 viviendas en toda la provincia" y "dificulta que salgan al mercado del alquiler en un momento de precios elevados".

La presidenta provincial ha puesto como ejemplo la gestión del PP en Málaga capital, recordando que el alcalde, Francisco de la Torre, "ha impulsado desde el año 2000 la construcción y promoción de 5.300 viviendas en la ciudad". Además, ha destacado que "solo en este mandato se han promovido 5.000 unidades, de las que más de 1.000 están previstas en Soliva Oeste".

Navarro ha explicado que el Gobierno andaluz "ha actuado en tres frentes: la normativa, la fiscalidad y la financiación". Así, ha citado la nueva Ley de Vivienda andaluza, "que facilita el cambio de calificación de determinados suelos para destinarlos a vivienda asequible".

En materia fiscal, ha defendido que "no hay nadie que haya hecho más por el acceso a la vivienda bajando impuestos", aludiendo a "las siete bajadas fiscales de la Junta y a medidas como la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, la rebaja de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y las deducciones en el IRPF para alquiler y compra".

La dirigente 'popular' ha incidido además en el Aval Joven de la Junta de Andalucía, "que permite a menores de 40 años acceder hasta al 95% de financiación, favoreciendo que los jóvenes con menor capacidad de ahorro puedan comprar su primera vivienda".

Navarro ha afirmado que el PP "no se conforma y seguirá avanzando en más vivienda asequible, más agilidad administrativa y más colaboración con los ayuntamientos para transformar suelo disponible en vivienda real".

"La vivienda es una cuestión que preocupa a los ciudadanos y que ocupa al Gobierno del Partido Popular", ha concluido Navarro, al tiempo que ha incidido en que "Málaga y Andalucía necesitan soluciones reales, más vivienda asequible y más colaboración entre administraciones frente a la propaganda y el bloqueo del Gobierno de Sánchez".