El ciclo Julio Musical arranca el día 8 con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga en Gibralfaro

Archivo - Imagen de archivo de una actuación en el Castillo de Gibralfaro de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Julio Musical, organizados por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración de la Fundación "la Caixa", comenzará el próximo miércoles, 8 de julio, a las 22,00 horas en el Castillo de Gibralfaro con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Según han explicado desde el Consistorio, este ciclo tendrá lugar en los escenarios históricos de la Plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro y el Patio de Surtidores de la Alcazaba de Málaga. En total, se han programado ocho conciertos hasta el día 19 de este mes, bajo el título 'Leyendas del Palacio'.

En la primera cita, la OFM presentará en Gibralfaro un concierto con el título de 'Los mil y un cuentos para seducir al sultán persa Shahriar'. El repertorio remite a las mil y una noches y a la figura del sultán Shahriar, han señalado a través de una nota.

El concierto ofrece un programa que incluye el estreno mundial de 'El mirlo blanco: seis danzas para castañuelas y orquesta', obra de encargo de la OFM para conmemorar el legado de Manuel de Falla, en el marco del 150 aniversario de su nacimiento y del 80 aniversario de su fallecimiento, y para la que contará con la interpretación de Tomás Martín, uno de los solistas de castañuelas más destacados del momento.

Igualmente, se interpretará 'Sherezade', de Rymsky-Korsakov en este concierto, que estará dirigido por Sylvain Gasançon, director titular de la orquesta de la OFUNAM en la Ciudad de México desde 2023.

La Orquesta Filarmónica de Málaga, que dio su concierto inaugural el 14 de febrero de 1991, nació como Orquesta Ciudad de Málaga mediante un consorcio entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.

Las entradas pueden adquirirse a 15 euros en juliomusical.janto.es. Todos los conciertos, tanto los que se celebran en Gibralfaro como los que tienen lugar en la Alcazaba, comienzan a las 22,00 horas.

Para facilitar la subida de los espectadores hasta el castillo, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico dispondrá de un servicio gratuito de autobuses lanzadera que saldrán de la plaza del General Torrijos, en la puerta principal del Hospital Noble. Las salidas se realizarán desde las 20,00 a las 21,30 horas.

Al finalizar el concierto, los autobuses regresarán al mismo lugar de salida. Por motivos de organización y seguridad, no estará permitida la subida a Gibralfaro en vehículos privados ni el estacionamiento en los márgenes de la carretera de acceso.