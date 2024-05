Archivo - La científica malagueña Paula Mayorga, premio L’Oréal-Unesco For Women In Science.

Archivo - La científica malagueña Paula Mayorga, premio L’Oréal-Unesco For Women In Science. - UMA - Archivo

MÁLAGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La científica malagueña Paula Mayorga ha sido una de las premiadas en la 18 edición del programa L'Oréal-Unesco For Women in Science que, cada año, destaca los trabajos de cinco investigadoras españolas menores de 40 años, reconociendo el liderazgo femenino y, concretamente, el talento joven en el ámbito científico.

Así lo han informado desde la Universidad de Málaga (UMA) en un comunicado, señalando que Mayorga, licenciada en Ingeniería Química (2011) y doctora en Química Avanzada (2015) por esta institución académica, ha sido distinguida por el proyecto que actualmente desarrolla en Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), que avanza en el desarrollo de nanopartículas orgánicas que puedan ser explotadas en terapias contra el cáncer.

Estos premios, cuya entrega se realizó el pasado miércoles en el Teatro Real de Madrid, alternan en cada edición los campos de especialización entre las ciencias de la vida y medio ambiente y las ciencias de la materia. En esta ocasión, se ha incluido por primera vez el área de digital y tecnología. Están dotados con 15.000 euros cada uno.

Junto a Paula Mayorga (Málaga, 1987), las otras científicas distinguidas en esta 18 edición son Vanesa Guerrero (Sevilla, 1989), de la Universidad Carlos III de Madrid; Adriana Isabel Figueroa(Popayán, Colombia, 1985), de la Universidad de Barcelona; María Moreno Llácer (Valencia, 1985), del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC- Universidad de Valencia), y la investigadora de la Universidad Politécnica de Cataluña, María Godoy (Barcelona, 1985).

Para acabar su licenciatura en Ingeniería Química en la UMA, Mayorga decidió desarrollar su Proyecto Fin de Carrera en el Departamento de Química Física la Universidad de Málaga. "Fue aquí donde comenzó mi vocación por la investigación fundamental, bajo la tutela de los catedráticos Juan Casado Cordón y Teodomiro López Navarrete", ha afirmado. Para esta joven científica la investigación básica es como hacer un puzle, "que te lleva a conocer el origen y el porqué de los resultados científicos".

Su tesis doctoral 'Espaciadores Vinilénicos en Oligómeros Aromáticos: Espectroscopia Molecular en el Límite de la Alta Correlación pi-Electrónica' suma Cum Laude-Mención Internacional, fue reconocida con el Premio Especial de Doctorado, del programa de Química y Tecnologías Químicas, Materiales y Nanotecnología (2016).

Mayorga desarrolló su actividad científica en la Universidad de Málaga como investigadora postdoctoral hasta 2017. Además de realizar su estancia predoctoral en la Northwestern University, en el grupo del profesor Tobin Marks -Premio Principe de Asturias en 2008-, obtuvo varios reconocimientos como el Premio FGUMA y en las prestigiosas Conferencias Zing.

Tras conseguir una beca postdoctoral en la convocatoria Juan de la Cierva-Formación 2015 del Ministerio de Economía y Competitividad, en 2017 se incorpora al ICMAB-CSIC, donde se centra en el estudio de propiedades ópticas y de transporte de radicales orgánicos estables y quirales, de la mano del profesor Jaume Veciana.

En 2019, comienza su segunda etapa en el ICMAB-CSIC como co-investigadora principal hasta 2020, gracias a un proyecto interdisciplinario frontera del programa FUNMAT (Smart FUNctional MATerials for social grand challenges) Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

De la mano del profesor Martín Pumera, "una eminencia en el campo de los microrobots", Paula Mayorga permanece hasta 2023 en centros de I+D+i europeos; primero, en el Ceitec Brno University of Technology (BUT) y, después, en el Center for Advanced Functional Nanorobots en la University of Chemistry and Technology (UCT) de Praga. En esta etapa su línea de investigación se centra en el desarrollo de microbots fotocatalíticos para aplicaciones biomédicas y medioambientales.

NUEVOS MATERIALES PARA TERAPIAS LOCALIZADAS CONTRA EL CÁNCER

La científica vuelve a España en septiembre de 2023 tras conseguir la beca Junior Leader de la Fundación La Caixa (categoría Incoming), que le trae de nuevo al Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, pero esta vez desarrollando su propia línea de investigación.

"Fue a finales de invierno cuando recibí la noticia de que había sido seleccionada por el programa L'Oréal-UNESCO For Women in Science como una de sus ganadoras", ha comentado, agradecida, Mayorga.

Actualmente, su investigación avanza en la búsqueda de nuevos materiales para terapias más localizadas, que se centren directamente en la zona donde ocurre el cáncer, pudiendo sustituir tratamientos más inespecíficos, que son muy agresivos y provocan muchos efectos secundarios para el paciente.

Las científicas premiadas en esta edición de los Premios L'Oréal-Unesco han sido seleccionadas por un jurado presidido por María A. Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y formado por Pilar López Sancho, profesora de investigación en el Departamento de Teoría y Simulación de Materiales, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid del CSIC; Nuria Oliver, cofundadora y directora de la Fundación ELLIS Alicante y Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC-Centro Nacional de Supercomputación).

Desde la Universidad malagueña han precisado que la institución cuenta con otras dos científicas que anteriormente han sido reconocidas con este prestigioso reconocimiento nacional. La profesora del Departemento de Química Física Rocio Ponce (2015) y Melissa García, del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica (2022), ambas de la Facultad de Ciencias.