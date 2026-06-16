Científicos de la Universidad de Málaga descubren un mecanismo para protegerse ante las intoxicaciones alimentarias

'Bacillus Cereus' - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Científicos del Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga, también pertenecientes al Instituto IHSM 'La Mayora', han descubierto un mecanismo, hasta ahora desconocido, que permite que la bacteria 'Bacillus cereus', que es responsable de intoxicaciones alimentarias e infecciones humanas, pueda protegerse frente a antibióticos y condiciones adversas.

Este estudio, cuyos resultados han sido publicados en la prestigiosa revista 'Science Advances', revela cómo estas bacterias construyen "biofilms", es decir, comunidades altamente organizadas que actúan como un auténtico 'escudo' protector, según ha explicado la UMA en un comunicado.

En estos "biofilms" las bacterias se agrupan y generan una matriz que las aísla del entorno, dificultando su eliminación tanto en hospitales como en la industria alimentaria.

"Este tipo de estructuras está detrás de muchas infecciones persistentes y de problemas de contaminación en alimentos difíciles de eliminar", ha asegurado el catedrático Diego Romero, uno de los autores de este trabajo.

Según Romero, este hallazgo es fundamental no solo porque amplia el conocimiento sobre cómo se organizan las bacterias, sino también porque abre nuevas vías para debilitarlas y mejorar su control en medicina y en la industria alimentaria.

La investigación identifica, por primera vez, el sistema molecular que permite ensamblar ese "andamio protector". En concreto, los científicos han descrito un mecanismo basado en tres proteínas clave --TasA, CalY y CapP-- que coordinan la formación de estructuras filamentosas en el exterior de la bacteria.

Este sistema, tal y como señalan los investigadores, funciona de forma "altamente regulada, asegurando que la comunidad bacteriana se construya de manera ordenada y eficiente". Una de las evidencias más importantes es el papel de la proteína CapP, que actúa como un "director de orquesta", controlando cuándo y cómo se ensamblan estas estructuras.

"Sin este control, las bacterias no lograrían formar "biofilms" correctamente, lo que demuestra su papel esencial en la supervivencia del microorganismo", han afirmado.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

Además, el estudio revela que 'Bacillus cereus' tiene una notable capacidad de adaptación. Si este sistema falla, la bacteria activa mecanismos alternativos --como la producción de ADN extracelular o cambios en su movilidad-- para mantener su protección.

Esta "plasticidad" ayuda a explicar por qué los "biofilms" son tan difíciles de erradicar. 'Matrix plasticity and the molecular basis of extracellular filament assembly in Bacillus cereus' ha sido realizado por el grupo 'BacBio' de la Universidad de Málaga y el IHSM, en colaboración con la Universidad de Burdeos (Francia) y el CNRS.

Asimismo, el estudio deriva de la tesis doctoral de la investigadora Ana Álvarez-Mena, quien durante su formación realizó estancias en Francia especializándose en técnicas de análisis estructural a escala atómica.