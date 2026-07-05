Cifal Málaga impulsa la formación en turismo sostenible en el mediterráneo con un curso de verano en Tánger

Cartel de de un curso de Cifal Málaga. - CIFAL MÁLAGA

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cifal Málaga, en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de Tánger, el Observatorio Mediterráneo de la Sostenibilidad y la Universidad Abdelmalek Essaadi, organiza el Curso de Gobernanza y Estrategias de Turismo Sostenible en el Mediterráneo, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de julio de 2026 en la ciudad de Tánger.

Esta iniciativa académica internacional, dirigida a estudiantes del Máster en Gobernanza y Políticas Públicas, tiene como objetivo analizar cómo los destinos turísticos mediterráneos pueden integrar la gobernanza, la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su planificación estratégica, promoviendo modelos turísticos más resilientes, inclusivos y responsables.

Según han informado desde Cifal en una nota, el programa combina sesiones teóricas y actividades prácticas impartidas por especialistas de reconocido prestigio en ámbitos como la gobernanza territorial, la financiación de proyectos sostenibles, la comunicación turística, el desarrollo estratégico de destinos y el turismo deportivo responsable.

Así, han señalado que uno de los elementos más innovadores del curso será la realización de un laboratorio de turismo sostenible en la Medina de Tánger, donde los participantes analizarán sobre el terreno la gestión del patrimonio cultural, la actividad turística y los desafíos de sostenibilidad urbana de uno de los enclaves históricos más emblemáticos del Mediterráneo.

Esta experiencia permitirá aplicar metodologías de observación y evaluación de la gobernanza turística en contextos reales. Además, han indicado que la formación culminará con la elaboración y presentación de propuestas de mejora para la Medina, "fomentando la reflexión crítica y el intercambio de conocimientos sobre los principales retos que afrontan los destinos turísticos mediterráneos en el marco de la Agenda 2030".

Con esta actividad, Cifal Málaga "reafirma su compromiso" con la capacitación de futuros líderes y responsables públicos, promoviendo alianzas internacionales y espacios de aprendizaje que contribuyan al desarrollo sostenible, la buena gobernanza y la cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo, han concluido.