Cinco detenidos de grupo que operaba en Málaga, Granada y Córdoba tras intervenir once millones de cigarrillos

Operación 'Tapol' de la Guardia Civil con cinco detenidos tras intervenir once millones de cigarrillos en una operación contra el contrabando y falsificación de tabaco - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido once millones de cigarrillos, correspondientes 585.374 cajetillas, y más de ocho toneladas de picadura de tabaco, todo ello valorado en cinco millones de euros, en una operación contra el contrabando y la falsificación de tabaco.

Además, se ha desarticulado una organización criminal compuesta por ciudadanos de países del Este de Europa, que tenía una considerable capacidad para exportar mercancía fuera de España y que generaban un importante perjuicio para la Hacienda pública, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

El grupo operaba desde las provincias de Málaga, Granada, Córdoba y Valencia, donde elaboraban, empaquetaban y distribuían cigarrillos a nivel internacional.

La operación, denominada 'Tapol', se ha saldado con la detención de cinco personas y la investigación de una sexta. Asimismo, se ha aprehendido numeroso material logístico, maquinaria industrial para la elaboración de los cigarrillos, tres cabezas tractoras y cuatro semirremolques, algunos de ellos equipados con placas de matrícula falsas, que el grupo empleaba para transportar la mercancía.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, se inició en julio de 2025 cuando las autoridades de Polonia alertaron de la existencia de esta organización criminal en el sur de España.

Tras una investigación se logró detectar una nave industrial situada en la localidad de Gójar (Granada) que estaba siendo empleada para recepcionar y almacenar transportes de material y materia prima desde Polonia.

UNA FÁBRICA ILEGAL EN LUCENA

Los investigadores lograron verificar que esta mercancía era distribuida desde allí hasta una fábrica ilegal de tabaco ubicada en las afueras de la localidad de Lucena (Córdoba), donde contaban con maquinaria industrial especializada y personal formado para procesar el material y entubar y empaquetar millones de cigarrillos en cajetillas serigrafiadas e idénticas a marcas registradas y reconocidas, pero sin precinta fiscal.

Los agentes averiguaron que las cajetillas eran embaladas en lotes de diez paquetes y que eran transportados a un tercer almacén que la organización poseía en la localidad valenciana de Benaguacil, donde quedaban almacenados y dispuestos para su distribución fuera de las fronteras españolas.

Después de seis meses de investigación, realizada con el apoyo de Europol y de la policía del Departamento de Suwalki (Polonia), se identificó a todos los miembros de la organización criminal, perfectamente estructurada y con un alto nivel de especialización delincuencial, todos ellos pertenecientes a países de Europa del Este, tales como, Polonia, Uzbekistán, Georgia, Moldavia o Ucrania.

La operación se ha saldado con varias fases de explotación, en las que se han interceptado varios envíos realizados en camiones de gran tonelaje y se ha desmantelado la fábrica ilegal de Lucena.

De igual modo, la investigación ha revelado que la organización usaba una sociedad instrumental creada para realizar esta actividad ilícita. Dado el volumen de mercancía procesada, y la evasión de los impuestos sobre el tabaco, se estima que el grupo habría generado grandes niveles de beneficios y un grave perjuicio a la Hacienda Pública.

Además, los informes periciales han revelado que esta organización criminal está relacionada directamente con una aprehensión de 120.000 cajetillas de tabaco realizada en el mes de septiembre en Francia, lo que ha permitido corroborar el contrabando de tabaco producido en España.