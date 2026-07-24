Cinco detenidos en Málaga y Valencia por atracos con arma blanca en establecimientos

Imagen de la Policía Nacional en un imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Málaga a cinco varones como presuntos autores de cometer cuatro atracos en distintos establecimientos. Uno de los arrestados utilizaba un cuchillo de grandes dimensiones para intimidar a los empleados, llegando a causar lesiones a un joyero.

Tras los robos, huían en motocicletas previamente sustraídas. Se recuperaron múltiples relojes de alta gama y efectos procedentes de joyerías, además de seis motos. Se ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal arrestado, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación arrancó a finales del mes abril cuando se produjo el primer atraco en un salón de juegos de Benimàmet (Valencia). La víctima, la cual era trabajadora del establecimiento, denunció en dependencias policiales que un varón había accedido al local portando casco integral de moto y guantes, quien con actitud violenta y cuchillo en mano, le exigió dinero.

La empleada, temiendo por su integridad física, le entregó 25 euros del interior de la caja registradora marchándose el autor inmediatamente y huyendo a bordo de una motocicleta. Los agentes averiguaron posteriormente que la misma figuraba como sustraída en la ciudad de Valencia.

Unos días más tarde, a principios del mes de mayo, se tuvo conocimiento de la comisión de un nuevo hecho delictivo de similares características. En esta ocasión, el presunto autor se introdujo por la puerta trasera de un restaurante de comida rápida de Burjassot (Valencia), amenazando a los empleados con un cuchillo de grandes dimensiones para que le abriesen la caja fuerte.

Tras varios intentos sin conseguir su objetivo, el autor cogió a una de las trabajadoras del brazo y le colocó un cuchillo en el cuello para facilitar su huida, abandonando el lugar a bordo de una motocicleta conducida por un segundo individuo.

Así, tras las pesquisas policiales realizadas, se comprobó que dicho vehículo se encontraba también sustraído, localizándose posteriormente en el término municipal de San Antonio de Benagéber (Valencia).

EL PRINCIPAL INVESTIGADO PORTABA PELUCA, GAFAS Y DEDOS POSTIZOS

Posteriormente, pasados cinco días tuvo lugar un nuevo atraco en una joyería de Burjassot, cuando un varón con "buena apariencia" accionó el timbre del comercio, abriéndole la puerta el propietario del mismo. De inmediato, el sospechoso lo abordó por la espalda y le manifestó que llevaba un cuchillo, iniciándose un intenso forcejeo entre ambos.

En un momento dado, el autor extrajo de una mochila un cuchillo de grandes dimensiones, con el que arremetió contra el joyero, intentando clavárselo en el cuello, causándole lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica.

Asimismo, los agentes averiguaron que el atracador portaba peluca, gafas y dedos postizos, todo ello con el objetivo de dificultar su identificación.

También huyó a bordo de una motocicleta, la cual había sido sustraída un día antes, conducida por otro varón. El último atraco se produjo el 19 de mayo sobre las 20,00 horas en otra joyería ubicada en Valencia, momento en que accedió el mismo varón, portando de nuevo una peluca y con vestimenta similar, y le preguntó al joyero por unas alianzas.

Sorpresivamente, sacó un cuchillo de grandes dimensiones de una bolsa, y le exigió la apertura de la caja fuerte bajo amenazas de muerte. Segundos después accedió un segundo autor al interior, con casco integral de moto, guantes y una bolsa de grandes dimensiones en la que introdujeron todo lo sustraído, huyendo a bordo de otra motocicleta sustraída días antes.

Los receptadores daban salida a los efectos sustraídos Las gestiones de investigación condujeron a los agentes hasta una vivienda unifamiliar localizada en Bétera, donde se llevó a cabo una entrada y registro, logrando recuperar la motocicleta utilizada en el atraco a la última joyería, junto a la caja de caudales y diversos relojes de alta gama procedentes del robo.

Las pesquisas permitieron constatar que los relojes estaban dispuestos para introducirse en el mercado irregular, identificando y deteniendo a los receptadores que se encargaban de esta labor.

Seguidamente, se tuvo conocimiento de que el principal autor de los hechos, quien intimidaba a las víctimas con cuchillos de grandes dimensiones, planeaba cometer un nuevo atraco en Málaga y, para ello, había sustraído una motocicleta en la localidad malagueña de Torremolinos.

Por los hechos, la Policía Nacional estableció un dispositivo para la localización y detención del sospechoso, logrando su detención, en compañía de un segundo varón, cuando se dirigían a coger la motocicleta para perpetrar el asalto.

En total, se ha detenido a cinco varones como presuntos autores de los robos con violencia e intimidación, quienes contaban con numerosos antecedentes por hechos similares, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial quien decretó el ingreso en prisión provisional del cabecilla. Los agentes consiguieron recuperar las seis motocicletas robadas, siendo entregadas a sus legítimos propietarios.