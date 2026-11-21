Ejemplares de ibis escarlata se incorpora al Gran Aviario de América de Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Cinco ejemplares de ibis escarlata (Eudocimus ruber) acaban de incorporarse al Gran Aviario de América de Bioparc Fuengirola (Málaga), donde conviven con otras especies representativas de la biodiversidad del continente.

Su llegada permite descubrir de cerca algunas de las particularidades que hacen tan especial a esta ave, empezando por el origen de su extraordinaria coloración, han señalado desde el espacio en un comunicado.

El característico plumaje escarlata de estas aves está relacionado con los carotenoides, unos pigmentos naturales que obtienen a través de su alimentación. Los pequeños crustáceos y otros invertebrados que forman parte de su dieta aportan estos compuestos, que intervienen en la coloración de sus plumas. Una muestra de cómo la alimentación puede influir directamente en la apariencia de los animales y dar lugar a colores tan sorprendentes como este.

De igual modo, hay otra curiosidad que puede sorprender a quienes los observen: los ibis escarlatas no nacen rojos. Durante sus primeras etapas de vida presentan tonalidades oscuras y parduzcas, que van transformándose progresivamente hasta alcanzar el intenso color escarlata que caracteriza a los adultos.

Su anatomía también esconde una adaptación especialmente interesante. Su largo pico, fino y curvado hacia abajo, les permite explorar terrenos fangosos y aguas poco profundas en busca de alimento, localizando pequeños invertebrados y otros recursos escondidos entre los sedimentos.

Originarios de regiones tropicales de Sudamérica y el Caribe, los ibis escarlatas están estrechamente vinculados a ecosistemas húmedos como manglares, marismas y zonas de aguas poco profundas. En Bioparc Fuengirola, los cinco ejemplares se incorporan a un espacio que reúne una amplia diversidad de fauna americana.

En el Gran Aviario de América comparten este entorno con aves como los mutúes, los zopilotes y las palomas jamaicanas, además de pequeños primates como los sakis y los titíes. Una diversidad que permite al visitante descubrir la variedad de formas, comportamientos y adaptaciones que caracterizan a la fauna del continente americano.

Desde el equipo de Zoología de Bioparc Fuengirola destacan el interés de esta incorporación: "La llegada de los ibis escarlatas enriquece todavía más la diversidad del aviario. Es un espacio en el que los visitantes pueden observar de cerca diferentes especies americanas y descubrir las particularidades de cada una, desde sus adaptaciones para alimentarse hasta sus formas de relacionarse con el entorno", ha destacado.

Bioparc Fuengirola es un parque de conservación de fauna que invita a descubrir la biodiversidad del planeta a través de recreaciones de hábitats naturales cuidadosamente ambientadas, en las que la vegetación, los paisajes y las especies conviven en espacios que evocan algunos de los ecosistemas más representativos del mundo.

El parque, "referente en bienestar animal, educación ambiental y conservación de especies amenazadas", desarrolla una labor que va más allá de acercar la naturaleza al visitante, ya que también busca despertar el conocimiento, el respeto y el compromiso con la protección de la biodiversidad.