Cinco empresas optan a ejecutar el proyecto de acondicionamiento del CEIP Nuestra Señora del Carmen en Marbella (Málaga)

La alcadesa de Marbella, Ángeles Muñoz, durante su visita al CEIP Nuestra señora del Carmen. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El plazo de presentación de ofertas para la licitación de las obras de acondicionamiento y modernización del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Carmen ha concluido con la concurrencia de cinco empresas interesadas en ejecutar esta actuación municipal, cuyo presupuesto supera los 250.000 euros.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado el centro junto al concejal de Obras Diego López, y la coordinadora de Enseñanza, Nuria Montañez, y ha destacado que esta intervención se enmarca "dentro de la inversión continuada que el Ayuntamiento viene realizando en los centros educativos del municipio año tras año", según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

A este respecto, ha enmarcado que recientemente se ha adjudicado un nuevo plan de conservación y mejora de estos equipamientos "que supera al anterior y que permite dar respuesta a las demandas planteadas tanto por las AMPAs como por las direcciones de los centros".

La regidora ha detallado que el proyecto que se acometerá en el CEIP Virgen del Carmen "se trata de una actuación de mayor envergadura, motivo por el cual las obras se han tramitado mediante licitación pública".

La intervención contempla la renovación integral de la instalación eléctrica, la mejora del sistema de protección contra incendios, la actualización de la climatización a través de la sustitución de ventanales, la creación de nuevas zonas de sombra y otras mejoras demandadas por la comunidad educativa desde hace tiempo.

Asimismo, incluye la incorporación de sistemas de accesibilidad mediante salvaescaleras, "una solución especialmente adecuada teniendo en cuenta que el centro se encuentra en una zona de alta sensibilidad arqueológica, próxima a la muralla catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC)".

Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie total construida de 1.225 metros cuadrados, con 964 metros cuadrados de superficie útil, y afectarán tanto al edificio de Educación Infantil como al de Primaria.

El concejal de Obras, por su parte, ha indicado que los trabajos "se ejecutarán preferentemente en horario de tarde y durante periodos no lectivos, como Semana Blanca, Semana Santa y verano, con el objetivo de minimizar las molestias al alumnado y al profesorado", con lo que la actuación podrá completarse en un plazo aproximado de cuatro meses y estar finalizada para el próximo curso escolar.

Por último, ha señalado que, solo en los últimos tres meses, el Ayuntamiento ha destinado más de 1,3 millones de euros a intervenciones en colegios de todo el municipio, centradas en ámbitos como las instalaciones eléctricas, sanitarias, fontanería, pavimentos, zonas de sombra y otros elementos esenciales para el correcto funcionamiento diario de los centros.

En este sentido, ha incidido en que en la legislatura anterior se realizaron inversiones cercanas a los siete millones de euros y que "este esfuerzo inversor continuará en los próximos años, con una dotación prevista de 1.350.000 euros en 2026 para seguir mejorando las infraestructuras educativas".