Cine Abierto programa 120 proyecciones gratuitas en todos los distritos de Málaga

Comienza el 26 de junio y se extenderá hasta el 14 de agosto en 22 espacios

MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cine Abierto, el cine de verano que organiza cada año el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura en los once distritos de la ciudad, regresa del 26 de junio al 14 de agosto con 120 proyecciones gratuitas en 22 espacios públicos.

La novedad de la programación este año son tres proyecciones especiales, que tendrán lugar en el Barrio de las Cuevas de el Palo y el Cementerio Inglés.

En el primer caso, se trata del proyecto Barrio de las Cuevas, recuerdos a color, en colaboración con el Área de Cultura y el Distrito 2, Málaga.

Allí, el 1 de julio a las 22.30 horas en la calle Fuente de Leganitos, se proyectarán dos cortos documentales: 'Entre calles y cuevas', de Antonio Jesús García González, un viaje a la vida cotidiana, las costumbres y los lazos que definen este rincón singular de Málaga; y 'El cielo de las cuevas', de Lucas Alcántara Luján, en el que, con la disculpa de hacer unos murales en la barriada de Las Cuevas, el autor se adentra para conocer sus calles, su historia y a quienes allí viven.

En el Cementerio Inglés, espacio incorporado este año, se verá en VOSE la película 'Living' de Oliver Hermanus. Será el 17 de julio a las 22.00 horas.

Cine Abierto incorpora también este año un nuevo ciclo en el Cementerio Histórico de San Miguel, espacio que se sumó el pasado año y donde habrá una programación, bajo el título Educación y docencia en el cine, inspirada en Teresa Aspiazu y Paúl, directora de la Escuela Normal de Magisterio entre 1914 y 1927 y primera mujer concejal de Málaga.

En concreto, se podrá ver tres películas: 'Radical', de Christopher Zalla (3 de julio), 'Puan', de María Alché y Benjamín Naishtat (24 de julio) y 'El maestro que prometió el mar', de Patricia Font (14 de agosto), todas ellas a las 22.00 horas.

Además, Cine Abierto renueva el ciclo 'Cine con firma', en el Auditorio Eduardo Ocón, en el que se proyectarán en VOSE 'Anatomie d'une chute' (Anatomía de una caída), de Justine Triet; 'Fallen Leaves', de Aki Kaurismaki; 'Perfect Days', de Wim Wenders; 'The Zone of Interest' (La zona de interés), de Jonathan Glazer; y 'Aku Wa Sonzai Shinai' (El mal no existe), de Ryûsuke Hamaguchi. Estas sesiones serán a las 22.15 horas.

También a las 22.15, en la Plaza de Tabacalera, en colaboración con la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, repite el ciclo de Cine español, con ocho proyecciones: 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice; 'La abadesa', de Antonio Chavarrías; 'La casa', de Álex Montoya; 'La estrella azul', de Javier Mancipe; 'Los pequeños amores', de Celia Rico Clavellino; 'Nina', de Andrea Jaurrieta; 'Pájaros', de Pau Durá, y Segundo Premio, de Isaki Lacuesta.

Por su parte, el Cine Albéniz acogerá siempre a las 11.00 horas sus Matinales en familia, con 13 películas en 34 proyecciones dirigidas a público familiar.

A estos ciclos se suma la programación general en playas (con 31 proyecciones), parques (26) y otros lugares, hasta un total de 22 espacios en los que se celebrará Cine Abierto 2025.

Las proyecciones, a las que cada año asisten miles de personas, cuentan con la colaboración de Fundación "la Caixa", el patrocinio de Cervezas Victoria, Repsol e Idealista y la participación de diferentes áreas del Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Limposam y el Cementerio Histórico de San Miguel.

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, ha presentado esta iniciativa con el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, y representantes de los patrocinadores y colaboradores.

Asimismo, han asistido la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; el director área de negocio de Caixabank en Málaga, Antonio Caballero; el gerente de Limposam, Cándido Martín; el director del Cementerio Histórico de San Miguel, Jorge Serra, y la responsable de Comunicación del Cementerio Inglés, Cristina Rosón.