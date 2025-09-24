El Cine Albéniz de Málaga programa en octubre una selección de "obras maestras de la historia del cine"

El Cine Albéniz programa en octubre una selección de "obras maestras de la historia del cine" - CINE ALBÉNIZ

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca del Cine Albéniz programa del 2 al 30 de octubre una selección de "obras maestras de la historia del cine" con cinco proyecciones de largometrajes en versión original (VOSE) todos los jueves a las 20.00 horas.

'Historias de Filadelfia', 'Casablanca', 'Ladrón de bicicletas', 'Centauros del desierto' y 'Al final de la escapada' son los títulos escogidos por el Cine Albéniz, según ha informado este miércoles en un comunicado, en el que ha detallado que estas proyecciones se enmarcarán bajo el título de 'Masterpieces'.

Las proyecciones de la Filmoteca Albéniz han obtenido hasta la fecha "un significativo respaldo de público y concitan el interés con una programación de películas clásicas en versión original subtitulada".

De este modo, el día 2 de octubre se proyectará 'Historias de Filadelfia' (1940) de George Cukor y el 9 de octubre, 'Casablanca' (1942) de Michael Curtiz. Mientras, el día 16 de octubre se podrá ver 'Ladrón de bicicletas' (1948) del italiano Vittorio De Sica; el 23 de octubre será el turno de 'Centauros del desierto' (1956) de John Ford, Estados Unidos, y, por último, el 30 de octubre llegará 'Al final de la escapada' (1960) del francés Jean-Luc Godard.

Todas estas películas se proyectarán los jueves a las 20.00 horas a un precio general de seis euros, cinco euros para los socios del Club Albéniz. Las entradas están a la venta desde este miércoles en las taquillas del Cine Albéniz y del Teatro Cervantes y online, a través de la plataforma www.unientradas.es