La ciudad de Málaga acogerá un año más el torneo internacional de golf femenino 'Andalucía Costa del Sol Open'

Espacio del Real Guadalhorce Club de Golf en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga acogerá por segundo año consecutivo el torneo internacional de golf femenino 'Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho'. Este evento tendrá lugar en el Real Guadalhorce Club de Golf de la capital costasoleña del 27 al 30 de noviembre de 2025.

Este torneo clausura la temporada del Ladies European Tour (LET) y cuenta con el apoyo de la marca de la Diputación de Málaga Turismo Costa del Sol como patrocinador principal, junto a Andalucía, según ha informado en un comunicado Turismo Costa del Sol.

"La elección de Málaga y de Guadalhorce consolida la relación entre el destino y el gran golf femenino internacional, ofreciendo a jugadoras y público un escenario conectado con la ciudad y con servicios de primer nivel en la Costa del Sol, reconocida como la Costa del Golf", han destacado.

La Costa del Sol reúne más de 70 campos en "un entorno idóneo para la práctica durante todo el año", con infraestructuras especializadas y una oferta complementaria, relacionada con la cultura, la gastronomía y con el alojamiento, que posiciona al destino "entre los referentes europeos", añaden.

En este contexto, el Open de España actúa como plataforma de proyección internacional y como palanca para "seguir atrayendo a un visitante que valora la calidad y la experiencia completa del destino".

También han precisado que la edición de 2025 dará continuidad al éxito organizativo del pasado año en Real Guadalhorce, con un recorrido "técnico y exigente" a pocos minutos de Málaga capital. El torneo, además de su relevancia deportiva, "puede resultar determinante para la Orden de Mérito del circuito, reforzando el interés competitivo de la semana sin restar protagonismo a la cita en sí misma".

Desde Turismo Costa del Sol también apuntan que "el vínculo de la Costa del Sol con el Open es sólido: 2025 será la duodécima ocasión en la etapa moderna en que el torneo se dispute en el destino, tras sus ediciones en Flamingos, La Quinta, Aloha Golf, Real Club de Golf Guadalmina, Los Naranjos, Alferini, Las Brisas y Real Guadalhorce en 2024". "Una trayectoria que refleja la capacidad del territorio para albergar competiciones internacionales y su compromiso sostenido con el golf femenino", expresan.

Por su parte, el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha comentado que "para la Costa del Sol es un auténtico honor ser partícipe, un año más, de una cita del calado del Andalucía Costa del Sol Open de España de Golf, que nos convierte en un referente turístico a nivel mundial".

En este torneo, los participantes "se convierten en protagonistas y en embajadores de la Costa del Sol. El turista de golf es, según ha indicado Salado, "un turista con un perfil especialmente interesante para la provincia".

"No me canso de repetirlo, el golf tiene aún un gran potencial de crecimiento y reporta importantes beneficios para la Costa del Sol con clientes de alto nivel adquisitivo que generan riqueza y dinamizan otros segmentos complementarios", ha añadido.

La Costa del Sol es conocida como la Costa del Golf porque se ha consolidado como "el destino líder en Europa en cuanto a concentración de campos de golf porque el 67% del total de campos de golf de Andalucía, repartidos en 16 municipios, se encuentran en la Costa del Sol".

Salado ha manifestado que "el golf es un segmento de notable atracción para los turistas y de gran valor promocional: por eso y una vez más, debemos estar orgullosos del trabajo conjunto de diversas instituciones, que han vuelto a remar en la misma dirección para la promoción de un segmento turístico, como el golf, que tantos beneficios trae al destino de la Costa del Sol poniendo de manifiesto que nuestra provincia está sobradamente preparada para acoger este tipo de eventos".

Este torneo está patrocinado por Andalucía y Costa del Sol como patrocinadores principales, junto con Oysho como 'naming partner' y patrocinador textil del torneo.

Además, el Ayuntamiento de Málaga, Mahou, Solán de Cabras, Hisúmer Cincoro, Audi Safamotor, Best Garden, Carrasco Ibéricos, Essse Café, Greenmowers, Golf Gamebook, Kyocera, PING, Reale y Swing Line se añaden al elenco de apoyos para el torneo y colaboran en su organización LET, RFEG, RFGA, Real Guadalhorce Club de Golf y Deporte & Business.