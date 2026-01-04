El clásico infantil 'Los tres cerditos' llega al Teatro Auditorio Felice VI de Estepona este enero

Cartel del clásico infantil 'Los tres cerditos' que llega a Estepona este enero. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El clásico infantil 'Los Tres Cerditos' llega al Teatro Auditorio Felipe VI de la mano de la compañía malagueña Jabetín Teatro Teatro en Familia. Será el domingo 18 de enero a las 17.00 horas.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de la localidad en una nota, en la que han precisado que la compañía Jabetín Teatro pondrá en escena este clásico infantil.

Esta obra corresponde a una nueva entrega de la saga 'Los cuentos del Conejo Blanco', que la compañía malagueña lleva adaptando año tras año.

De los creadores de 'Caperucita Roja', 'Hansel y Gretel', 'El Gato con Botas', 'Cenicienta', 'La Ratita Presumida', 'La Bella y la Bestia', 'Heidi' y 'Blancanieves', etcétera, vuelve esta "divertida adaptación de uno de los cuentos clásicos.

Con dirección y guión original de Eva Martínez, cuenta la historia de tres hermanos cerditos y sus peripecias junto con un lobo algo peculiar; e incluirá canciones y bailes.