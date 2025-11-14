Clausurado el VIII Congreso Edufinet con más de 450 inscritos y más de 70.000 visualizaciones en su web y redes

El Congreso de Educación Financiera de Edufinet, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha clausurado este viernes su octava edición, que ha contado con más de 450 inscritos (presenciales y online) y que ha superado las 70.000 visualizaciones. - PROYECTO EDUFINET

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Educación Financiera del Proyecto Edufinet, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha clausurado este viernes su octava edición, que ha contado con más de 450 inscritos (presenciales y online) y que ha superado hasta el momento las 70.000 visualizaciones a través de su web y canales de redes sociales.

Así lo han dado a conocer desde la organización en un comunicado, en el que detallan que este foro, que arrancó este pasado miércoles, se ha desarrollado a lo largo de tres días en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga y se ha podido seguir simultáneamente, vía streaming, a través de su web (edufinetcongress.es).

Bajo el título 'Educación financiera y emprendimiento: situación y retos', este congreso, patrocinado por Funcas Educa, ha acogido un total de 12 sesiones y seis coloquios, en los que han participado cerca de 40 ponentes, entre los que se ha incluido a representantes de reconocido prestigio, tanto de instituciones públicas como privadas, del ámbito académico, financiero, económico, empresarial o social.

El eje central en torno al que ha girado esta edición ha sido la importancia de la empresa y de los emprendedores en el empleo, la economía y la sociedad, así como el papel clave que desempeña la educación financiera y su positiva contribución al emprendimiento y al tejido empresarial.

Todo ello, a través de una cuidada y selecta programación, que abarca una amplia variedad temática, donde se han abordado desde distintos aspectos relacionados con el lema del congreso hasta otras cuestiones más generales sobre educación financiera.

UN SELECTO PANEL DE PONENTES

En su panel de ponentes, dicho congreso ha vuelto a reunir este año a destacados representantes de organismos del ámbito financiero, entre los que figuran el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Funcas, la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, así como responsables de la Fundación Unicaja, Unicaja y del propio equipo de trabajo del Proyecto Edufinet.

También se han dado cita en esta edición docentes y académicos procedentes de diversas universidades españolas, entre ellas las de Córdoba (UCO), Granada (UGR), Málaga (UMA), la Universidad Pontificia de Comillas y Utamed.

En el plano empresarial, cabe destacar la participación de especialistas de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Cámara de Comercio, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).

El mundo de la consultoría también ha estado representado a través de firmas como Deloitte, EY Abogados, Garrigues o KPMG, a los que se han sumado diversas instituciones como el Colegio de Economistas de Málaga, el Instituto Econospérides, Telefónica Tech, BIC Euronova, Smart City Cluster o el Observatorio del Deporte Femenino.

A lo largo de sus ocho ediciones, el Congreso Edufinet se ha consolidado como un foro de referencia nacional en el análisis y estudio sobre la relevancia de la educación financiera y su impacto en el conjunto de la sociedad.

Asimismo, cada año se erige en punto de encuentro y de intercambio de conocimientos entre expertos de diversas disciplinas, que se dan cita en este evento con el objetivo de potenciar la eficacia de los programas de educación financiera y, por lo tanto, de impulsar la cultura financiera de la sociedad, en general, así como de determinados colectivos, en particular.

FORO DE REFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA

Durante tres días, este congreso se ha convertido en espacio de debate y análisis, que ha servido a diferentes especialistas para aportar su particular visión y enfoque sobre diversas cuestiones de interés y de actualidad en torno a la educación financiera y su directa relación e impacto en el emprendimiento.

En concreto, durante la primera jornada, además de la inauguración, se ha abordado la relevancia de la educación financiera en la sostenibilidad empresarial, su positiva influencia en el carácter emprendedor y su papel como palanca estratégica del emprendimiento, del crecimiento empresarial y de la dinamización económica.

También se ha dirigido el foco al emprendimiento en personas y colectivos con capacidades diferentes; a la revolución que ha supuesto la irrupción de las fintech en las finanzas modernas, así como a las claves para la constitución de una empresa, desde la consideración de aspectos básicos como la fiscalidad, la regulación y el capital humano.

Asimismo, la jornada ha contado con la exposición de un caso real de emprendimiento. En su segunda jornada, se ha hecho repaso a través de distintas ponencias por temas como la importancia de la cultura financiera y de su formación reglada, como factores esenciales para el crecimiento y la toma de decisiones empresariales; estrategias de prevención de la ciberdelincuencia y en el ámbito de la digitalización financiera, así como los desafíos que presenta la IA para emprendedores, empresas y autónomos.

Por otra parte, también se han planteado distintas cuestiones generales en materia de educación financiera, como su nuevo Plan nacional, su aplicación en el mundo del deporte y, en especial, su importancia para una adecuada gestión en la carrera de los deportistas profesionales. Esta jornada también acogió otra sesión con un caso real de emprendimiento.

Finalmente, durante el último día, se han tratado diferentes cuestiones relacionadas con la gestión de los riesgos financieros, oportunidades y retos del emprendimiento en un contexto económico voluble; la gestión por parte de los autónomos y los productos de previsión dirigidos a este colectivo; la relación entre conocimientos financieros y matemáticos, además de la clausura del congreso.