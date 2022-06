CM Málaga impulsa la capacidad transformadora de los museos y su influencia en un futuro digital sostenible

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum, ha clausurado este martes su segunda edición con el objetivo de repensar la función de los museos y las organizaciones culturales y debatir sobre su influencia en la construcción de un futuro digital más humano, sostenible y conectado para la sociedad.

Nuria Rodríguez, catedrática y directora del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, ha sido la encargada de dar lectura a las conclusiones del Simposio Internacional de Museos y Entidades Culturales 'Nuevas Miradas', que ha marcado una hoja de ruta para impulsar el debate crítico en torno a la tecnología, para que los centros culturales puedan promover propuestas de valor significativas para sus audiencias, según han explicado desde Fycma en un comunicado.

En este sentido, Rodríguez ha apuntado a avances tecnológicos que se han podido ver en el certamen como las experiencias inmersivas, que permiten al espectador experimentar las propuestas artísticas con todo el cuerpo y que son un ejemplo de la necesidad de buscar el equilibrio entre lo que es relevante desde el punto de vista tecnológico y lo interesante desde el punto de vista cultural. El Simposio 'Nuevas Miradas' ha sido organizado por Fycma con la dirección de Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora Ygbart y conducido por Ludovic Assemat, jefe de Arte en el British Council.

CM Málaga ha sido el escenario además de la entrega de los galardones de la segunda edición de los premios Expone, que organiza la Asociación de Museógrafos y Museólogos de Andalucía, AMMA, con el objetivo de reconocer la innovación y las buenas prácticas en museos y exposiciones. La directora de Ferias de Fycma, Paula Morales y el director de Diario SUR, Manuel Castillo han sido los encargados de conducir el acto, que ha contado con la participación de la presidenta de AMMA, Maloles Cebrián Sotomayor.

Así, el Premio Especial del Público ha recaído en 'Art for change. Málaga: animalario para la Agenda 2030', mientras que Mejor Estrategia de Comunicación fue para Museos Andaluces. En el apartado de Mejor Proyecto Didáctico - Educativo, el galardón ha sido para 'Las paredes de Málaga' de la Fundación Museo Picasso Málaga. La convocatoria estrenaba este año el premio al Mejor Proyecto de Ámbito Internacional, que ha recogido 'Cuentos y leyendas ilustrados' del Museo para la Identidad Nacional de Honduras, así como el premio al Mejor Proyecto de Ámbito Nacional, que ha conseguido en esta edición 'Narraciones gráficas' del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

En la categoría de Mejor Exposición el proyecto galardonado ha sido 'Paula Rego', una iniciativa del Museo Picasso Málaga en asociación con la Tate Britain y el Kunstmuseum Den Haag. La segunda convocatoria de los premios Expone ha servido además para reconocer la trayectoria profesional de María Luisa Bellido Grant, que ha recogido el Premio Honorífico de esta edición.

EMPRESAS EMERGENTES

En el marco del certamen se ha hecho entrega también de los premios a los ganadores de la primera Call for Startups que convoca CM Málaga, que ha reconocido a cuatro empresas emergentes por su contribución a dar respuesta a los retos tecnológicos del sector cultural. Así, para la convocatoria a 'Mejor startup en materia de sostenibilidad social' se ha premiado a Rural-Geo y su propuesta para dar visibilidad al patrimonio cultural menos conocido mediante la gamificación.

En el apartado 'Mejor startup en materia de sostenibilidad medioambiental' la ganadora ha sido Arkikus, que propone una app de interfaz intuitiva que permite al visitante viajar en el tiempo y poder observar cómo pudo ser en el pasado la ciudad romana de Flaviobriga.

Del mismo modo, el proyecto reconocido en 'Mejor startup en materia de sostenibilidad económica' ha sido Auth4Art, con una iniciativa que pone a disposición de artistas, galerías de arte, coleccionistas o museos, un ecosistema que les permite realizar operaciones de compraventa online tanto de obra física como digital -NFTs-. Igualmente, en esta edición se ha establecido una categoría de 'Mención especial: tecnología y arte' que ha recaído en Novelingo Art, que presenta soluciones de formación para empresas y aplicaciones de formación específicas basadas en el storytelling y la ludificación.

Cabe destacar que el acto de entrega de galardones contó con la actuación del joven chelista malagueño, Antonio Peula, que interpretó dos piezas clásicas durante la ceremonia.

BALANCE

La segunda edición de CM Málaga ha contado con la asistencia de más de un millar de visitantes profesionales, que han podido participar en un programa con más de 150 ponentes internacionales procedentes de una treintena de países. La cita ha contado además con una importante participación de asistentes online, que han seguido el Simposio, 'Nuevas Miradas' de manera virtual.

Del mismo modo, el certamen ha aglutinado a más de 80 expositores con propuestas tecnológicas en torno a la realidad virtual y aumentada, hologramas, audioguías inteligentes, gamificación, podcasts o experiencias inmersivas.

La cita ha contado además con las Jornadas Técnicas Profesionales 'Culture Bits', con ponencias en torno a la internacionalización de la industria cultural, nuevos escenarios en el arte digital, cultura gamificada, metaverso, Fondos Next Generation y posibilidades de financiación. Igualmente, el encuentro ha puesto en marcha oportunidades de negocio a través de espacios de networking, sesiones de formación y misiones comerciales de Extenda, el Basque District of Culture and Creativity y la Oficina de Quebec en Barcelona.

CM Málaga ha sido organizado por Fycma y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía con el apoyo de Diario SUR. El Ministerio de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y Acción Cultural Española han participado como partners institucionales. Eulen Art, Fundación La Caixa, Caixabank, Acciona Cultura, Fundación Unicaja y MuseumMate han participado a su vez como golden partners. Gnoss ha sido partner tecnológico.

Han actuado como anfitriones del certamen las entidades museísticas de Málaga, entre las que destacan la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, el Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga, así como el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el Mueso Carmen Thyssen, el Mueso de Málaga, el Mueso del Patrimonio Municipal, el Museo Picasso y el Museo Revello de Toro.

Del mismo modo, han participado más de una treintena de entidades colaboradoras como la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMMA, Andalucía Emprende, la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, la Asociación Española de Museólogos, Hispania Nostra, el British Council, la Cámara de Comercio de Perú en España, ICOM, la Universidad de Málaga, Málaga Tech Park o Extenda.