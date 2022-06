CM Málaga arranca adelantando claves para un nuevo tiempo más conectado y sostenible en el ambito cultural

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum, ha inaugurado su segunda edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) con un programa de máxima calidad centrado en impulsar las oportunidades de transformación digital en el ámbito de la cultura, de cara a definir una nueva era más sostenible, humana y conectada para los museos y las organizaciones culturales.

La segunda edición de CM Málaga está organizada por Fycma y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta con el apoyo de Diario Sur y ha contado en su jornada inaugural con la participación de tres conferencias magistrales a cargo de tres expertos en digitalización en distintos ámbitos del sector cultural.

En este sentido, Diana Pan, CTO en MoMA-The Museum of Modern Art, Nueva York, ha protagonizado la charla 'El museo se redefine...' en respuesta a la rápida y constante transformación de la sociedad (digital)', en la que ha destacado que la manera de que los museos se adapten a un ecosistema altamente conectado y en constante evolución es "rellenando el hueco entre lo virtual y lo físico, con la creación de nuevas experiencias para el visitante que respondan a sus nuevas necesidades de inmediatez, inmersión e interacción".

Además, José Luis de Vicente, comisario de Sónar +D -Congreso de Cultura Digital y Tecnologías Creativas, ha participado en 'La innovación social y tecnológica', una ponencia guiada por diversos proyectos culturales que proponen "nuevas narrativas para contar historias de nuestro tiempo a través de la tecnología, así como innovadoras formas de relacionarnos con el arte y el patrimonio".

CM Málaga ha recibido también al artista Daniel Canogar, que en su conferencia 'Dinamo: arte, arquitectura y algoritmos', ha desgranado el proceso de creación de su obra para el pabellón de España en la Exposición Universal de Dubai de 2020 "que parte de la tecnología como metáfora para invitar al público a interactuar con una instalación artística que explora la pantalla digital entendida como escultura".

APOYO INSTITUCIONAL

La jornada inaugural ha contado además con la participación de representantes de instituciones y entidades que impulsan CM Málaga como Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que ha querido estar presente de forma virtual al encontrarse en París defendiendo la candidatura de Málaga a albergar la Exposición Internacional 2027.

También con Adriana Moscoso del Prado Hernández, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte; Mar Sánchez Estrella, secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía; Víctor González, diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga; Isabel Izquierdo, directora de Programación de Acción Cultural Española y Manuel Castillo, director de Diario Sur, además de la participación de Noelia Losada, concejala delegada de Cultura y Deporte.

En su intervención virtual, Francisco de la Torre ha recordado que "CM Málaga es un encuentro único en España, de máximo interés, que une innovación y tecnología en clave de progreso para el ámbito cultural y museístico, y en clave de futuro, en el diálogo entre la ciudadanía y su patrimonio".

En este sentido, ha adelantado que esta edición cuenta con la participación de más de 150 ponentes expertos internacionales de primer nivel, procedentes de una treintena de países y la implicación de 500 museos y entidades culturales a nivel global.

Además, Adriana Moscoso del Prado Hernández ha incidido en que, "desde el Ministerio tenemos un especial interés en apoyar este tipo de foros innovadores, que representan esa potencialidad de las industrias culturales y creativas. Una excelente oportunidad para el análisis y el debate para el futuro cercano que le aguarda a las industrias culturales y creativas".

Al respecto, Mar Sánchez Estrella ha destacado "la calidad de los profesionales que acuden y los temas de gran interés que se debaten aquí y que han convertido al CM Málaga en un referente internacional para el sector".

Por su parte, Víctor González ha incidido en que, "debemos volcarnos en allanar las barreas físicas y psicológicas que tienen nuestros usuarios en los museos, y las tecnologías tienen este poder. Desde las instituciones públicas creemos en la capacidad de este certamen para consolidar un fuerte ecosistema cultural" ha indicado.

También Isabel Izquierdo ha señalado "el poder transformador que tienen las instituciones culturales", al tiempo que ha reseñado "las temáticas tan acertadas que recoge este encuentro sobre los retos que nos plantean las tecnologías en la cultura".

Por otro lado, el encargado de conducir el acto ha sido el director de Diario Sur, Manuel Castillo, que ha adelantado además algunos contenidos del certamen y las oportunidades de negocio que ofrece CM Málaga "a través de espacios de networking que fomentan la colaboración entre los agentes del sector. En especial a las primeras Jornadas de Transferencia de Tecnología específicas para el sector cultural organizadas por la Agencia Andaluza del Conocimiento".

SIMPOSIO INTERNACIONAL

En esta primera jornada ha dado comienzo además el Simposio Internacional de Museos y Entidades Culturales 'Nuevas Miradas', que ha reunido a profesionales internacionales como Javier Pantoja, jefe del Área de Desarrollo Digital, Museo Nacional del Prado; Irini Mirena Papadimitriou, directora Creativa, FutureEverything; Sarah Sutton, CEO, Environment & Culture Partners o Keir Winesmith, jefe del Área Digital en The National Gallery of Australia y coautor de 'The Digital Future of Museums', además de Ania Malinowska y Valentina Peri, co-editoras de 'Data Dating: Love. Technology. Desire', entre otros.

Los expertos han mostrado las últimas tendencias que están influyendo en la remodelación de las organizaciones culturales, la sostenibilidad y el museo 'verde', cómo llevar a los museos fuera de sus recintos o el rol de las entidades artísticas en la construcción de las identidades culturales. El Simposio está organizado por Fycma con la dirección de Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora Ygbart y conducido por Ludovic Assemat, jefe de Arte en el British Council.

Se suman a este día inaugural las Jornada Técnicas Profesionales 'Culture Bits', que han iniciado sus sesiones en torno a la internacionalización de la industria cultural, nuevos escenarios en el arte digital, cultura gamificada, metaverso, Fondos Next Generation y posibilidades de financiación. Las jornadas buscan dar respuesta a las oportunidades que ofrece la digitalización del sector cultural tradicional, caso de disciplinas como la literatura, las artes escénicas, música, danza, arte contemporáneo, entre otros.

El programa de esta segunda edición se completa con una amplia oferta expositiva que incluye la participación de más de 80 empresas e instituciones con propuestas tecnológicas para el sector cultural en torno a la inteligencia artificial, el Big Data, digitalización e impresión 3D, hologramas, video 360, realidad virtual y aumentada, CRM, innovación audiovisual, ticketing, video gaming, experiencias inmersivas, iluminación especializada, streaming, sonido, Apps interactivas y audioguías, gestión de archivos, gestión de patrimonio o podcast, entre otras.