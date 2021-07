Un coche de competición construido por estudiantes de la UMA participará en el campeonato internacional Fórmula Student

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga ha acogido este viernes la presentación del monoplaza de competición realizado por estudiantes de la UMA, que se enmarca dentro del proyecto Málaga Racing Team. Este coche participará en la próxima competición de Fórmula Student, que tendrá lugar entre los días 4 y 8 de agosto de 2021 en el Circuito de Montmeló (Barcelona).

Este proyecto, financiado por los 'K-Project' del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento, agrupa a una escudería formada por más de 60 alumnos de la Universidad de Málaga, de muy diversas áreas, que van desde la ingeniería hasta el marketing y comunicación, construyendo de esta manera un proyecto transversal, innovador, con espíritu emprendedor, gracias a la fusión entre el mundo profesional y el académico. El proyecto está coordinado por los profesores de la UMA, Joaquín Ortega Casanova y Pepe de la Varga Salto.

El corazón del monoplaza está compuesto por un motor Honda CBR 600 RR. La normativa de la competición exige una restricción, la entrada de aire tiene que ser de 20 milímetros, por lo que todos los sistemas deben ser rediseñados. A esto hay que añadirle también toda la labor de diseño y desarrollo que los estudiantes han llevado a cabo de la parte aerodinámica, chasis, suspensión, potencia, y transmisión.

Así, el objetivo fijado en esta temporada ha sido la fabricación de un coche fiable y capaz de finalizar todas las pruebas dinámicas a las que se someterá, según ha señalado Sonia Porras, Team Leader del equipo.

En el acto de presentación han estado presentes, junto con los componentes de este proyecto, el vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la UMA, Rafael Ventura, acompañado del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a varios representantes de las entidades colaboradoras.

La competición Formula Student es un campeonato internacional con 40 años de historia, desde su primera edición organizada por la Universidad de Austin (Texas). En la actualidad se celebra en numerosos países como Alemania, Japón, Brasil o Australia y participan hasta 120 equipos y más de 2.000 estudiantes.

El equipo que engloba este proyecto, Málaga Racing Team, se creó en 2016 con el apoyo de Link by UMA-ATech bajo la metodología 'learning by doing', donde los miembros aprenden y emprenden su carrera profesional mientras llevan a cabo su sueño.

Málaga Racing Team ofrece a los estudiantes unos planes de carrera diseñados para dar la oportunidad de crecer profesionalmente mientras se les acompaña en su evolución académica. El objetivo de este proyecto es situarlo como referente de la Formula Student, además de posicionar a Málaga en el escenario de la ingeniería automovilística de competición, a la vez que formar a los mejores profesionales.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, participa en este proyecto como entidad patrocinadora, junto a otras empresas y organizaciones locales.