Las cofradías andaluzas solicitan una reunión a la SGAE para conocer "en detalle" el canon por las marchas procesionales

Archivo - El palio de la Virgen de la Esperanza Macarena, al su paso por la calle Escoberos de regreso a la basílica en la salida procesional de la Semana Santa 2023. - María José López - Europa Press - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

Los presidentes de los Consejos, Federaciones y Agrupaciones de hermandades y cofradías de las capitales andaluzas, reunidos en Antequera (Málaga) este pasado jueves, han informado de que "finalmente, hemos acordado actuar unidos y de forma conjunta en nuestra interlocución con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Con este objetivo, les solicitaremos una reunión para la segunda quincena de noviembre que nos permita conocer de primera mano y con detalle sus planteamientos".

En un comunicado conjunto, han reiterado su "respeto, comprensión y reconocimiento a los compositores de marchas procesionales". "Su talento y trabajo han enriquecido el patrimonio musical de las hermandades y cofradías y constituyen una aportación esencial a la identidad y a la vivencia de la Semana Santa. Desde esa valoración, comprendemos su interés en el reconocimiento y la protección de los derechos derivados de sus creaciones".

Han agradecido y valorado que la SGAE haya reconocido a los Consejos, Federaciones y Agrupaciones como "interlocutores válidos para abordar esta cuestión", en línea con la "confianza" que las hermandades y cofradías han depositado para que "las representemos en este diálogo". "Asumimos esta responsabilidad desde la vocación de servicio, sin atribuirnos un papel negociador, con el propósito de velar por sus intereses y procurar lo mejor para ellas".

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha aprobado una tarifa equivalente al 7% del importe de los contratos con bandas para las procesiones en las que se interpreten obras protegidas. El director territorial de la entidad en Andalucía, José Lucas Chaves, ha señalado que la previsión es comenzar a cobrarla en la Semana Santa de 2027, aunque ha precisado que todavía no se ha fijado una fecha para exigir el primer pago. La tarifa afectará a las procesiones en las que se interprete públicamente repertorio protegido, incluidas las celebradas en municipios pequeños y salidas extraordinarias. La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional.