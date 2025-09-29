El Colegio de Médicos de Málaga dedica una campaña al Día del Corazón para promover buenos hábitos y prevenir riesgos

Imagen de la campaña del Colegio de Médicos de Málaga por el Día Mundial del Corazón. - COMMÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Málaga ha escogido el corazón como tema del mes dentro de 'Tu salud, nuestro compromiso' con motivo del día mundial que se celebra este lunes, 29 de septiembre; y ha dedicado la campaña a concienciar sobre la magnitud de enfermedades cardiovasculares o promover hábitos saludables y evitar riesgos.

Así, ha difundido un vídeo en las redes sociales corporativas del colegio que tienen como protagonistas al cardiólogo malagueño y divulgador científico, Aurelio Rojas, y al presidente de la Asociación de Pacientes del Corazón del Hospital Regional de Málaga (Chaec), Luis Plaza.

En esta campaña se aborda de forma "accesible y cercana" la importancia de cuidar la salud cardiovascular, haciendo especial hincapié en hábitos saludables, la prevención y el papel activo que puede desempeñar la ciudadanía para reducir los factores de riesgo, han informado en una nota.

El doctor Rojas, que cuenta con 900.000 seguidores en Instagram y más de 155.000 en TikTok, aporta su experiencia profesional para explicar conceptos clave como la hipertensión, el colesterol, la diabetes y su relación con enfermedades del corazón; así como las medidas preventivas más efectivas: alimentación, ejercicio, abandono del tabaco, control del peso y seguimiento médico.

Por su parte, Luis Plaza ofrece la perspectiva del paciente y pone valor no sólo en el acompañamiento médico sino también en el del entorno --la sociedad-- para lograr una adhesión sostenible a los cuidados cardiovasculares.

El mensaje insiste en la idea de que la salud cardíaca "no es una lucha individual sino una responsabilidad compartida: desde el sistema sanitario, las asociaciones, la comunidad y cada persona", han precisado. El vídeo se difunde a través del perfil oficial del Colegio de Médicos en distintas redes sociales.

'Tu salud, nuestro compromiso' es una campaña de divulgación en formato audiovisual coordinada por la vocal de Medicina Hospitalaria del Colegio de Médicos de Málaga, la doctora Esmeralda Núñez, que consiste en la difusión mensual en redes sociales de un vídeo coincidiendo con el día mundial o nacional de la enfermedad en cuestión.