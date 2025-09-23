Una colisión de tres vehículos provoca retenciones en la A-7 a la altura de Cala de Mijas (Málaga)

MIJAS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Una colisión que ha involucrado a tres vehículos en la A-7, en el entorno de Cala de Mijas (Málaga), ha tenido lugar este martes y ha causado retenciones de unos dos kilómetros en esta altura de la vía en dirección Málaga.

Según ha informado fuentes de la Dirección General de Comunicación (DGT) a Europa Press, como consecuencia del accidente, el carril izquierdo permanece cerrado.

Por su parte, los Servicios de Emergencias 112 han confirmado a esta agencia que el aviso se recibió pasadas las 19,00 horas, cuando los servicios sanitarios alertaron del accidente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía para asegurar la zona. Por el momento, se desconoce si hay heridos y no hay previsión de cuándo se restablecerá la circulación con normalidad, según ha subrayado la DGT.