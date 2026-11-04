Una colisión entre un turismo y dos camiones en la A-92 deja un herido y obliga a cortar la vía en Antequera (Málaga)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Imagen de archivo.
Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Imagen de archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 22:40
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MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un turismo y dos camiones se ha saldado con un herido y el corte de la A-92, a la altura del kilómetro 152+500, en el término municipal de Antequera (Málaga), en sentido Sevilla.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente se ha producido en torno a las 21,00 horas de este miércoles. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de bomberos de Archidona y Antequera, así como sanitarios del 061.

Los bomberos han tenido que excarcelar a uno de los camioneros, que había quedado atrapado por las piernas a consecuencia del impacto. Tras ser liberado, ha sido trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

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