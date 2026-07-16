Comares celebra su XXIV Festival de Verdiales con apoyo de la Diputación de Málaga

Presentación festival de Verdiales de Comares - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Comares (Málaga) celebrará este sábado su tradicional Festival de Verdiales con el apoyo de la Diputación de Málaga. Las seis pandas de los tres estilos son Arroyo Conca, Primera de Comares, Raíces de Málaga, El Borge, Jotrón y Lomillas y Almogía, partirán a partir de las 20,00 horas desde la avenida Puerta de Málaga, para continuar recorriendo las calles del pueblo, pasando por la Plaza de los Verdiales y culminando en la plaza Balcón de la Axarquía.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial Luis Rodríguez, junto al alcalde de Comares, José Miguel Ruiz Padilla, durante la presentación de uno de los festivales con más tradición de la provincia, que este año alcanza su 24 edición.

Rodríguez ha agradecido al Ayuntamiento de Comares "su compromiso por mantener vivas nuestras raíces y los verdiales, parte fundamental del folclore de la provincia de Málaga, siendo el municipio un auténtico referente en ello".

Comares es una de las cunas de los verdiales y hasta tiene un estilo propio, el estilo Comares, que incorpora el laúd y la bandurria. Los otros dos estilos que estarán presentes en este festival son Almogía y Montes, con sus propias características musicales, instrumentos y bailes.

El alcalde de Comares, José Miguel Ruiz, ha afirmado que "los verdiales es el folclore vivo más antiguo de Europa, con más de dos mil años y como no puede ser de otra manera, desde las instituciones, la Federación de Pandas de Verdiales y los municipios a través de las Escuelas de Verdiales, tenemos que seguir apostando".

Como en anteriores ediciones, el festival rendirá homenaje en la plaza Balcón de la Axarquía a una figura vinculada a la fiesta y con una larga trayectoria en el mundo de los verdiales, que se desvelará el mismo día, tal y como ha informado el alcalde, que ha adelantado que a través de murales se reconocerán a personas que han marcado un antes y un después en la fiesta.