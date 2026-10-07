Comienza este jueves en Málaga el 55 Congreso Internacional Sepes que aborda los desafíos y oportunidades en odontología

Málaga.- Fundación Sepes entrega sus becas solidarias a proyectos para personas en situación de especial vulnerabilidad - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá desde este jueves y hasta el sábado 10 de octubre el 55 Congreso Internacional Odontológico Sepes, Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, que en esta edición lleva el lema de 'Odontología restauradora disruptiva: desafíos y oportunidades'.

El encuentro, que regresa a la capital 12 años después de la edición celebrada en la ciudad en 2014, abordará cuestiones como la digitalización de los tratamientos, la inteligencia artificial, los nuevos biomateriales, los flujos de trabajo digitales o la cirugía y la prótesis guiadas.

Se trata, han manifestado desde la organización, de un encuentro "indispensable para quienes desean impulsar su desarrollo profesional y mantenerse a la vanguardia en uno de los campos más innovadores de la odontología", que reunirá a cerca de 3.000 profesionales procedentes de España y de más de una veintena de países.

Para ello, según han precisado, el programa reunirá a más de 70 expertos nacionales e internacionales y contará con una exposición comercial en la que participarán más de 60 empresas líderes del sector dental.

De esta forma, la organización ha indicado que Málaga se convertirá durante tres días "en uno de los principales puntos de encuentro de la odontología restauradora, estética y digital".

Fundada en 1969, la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes) es una de las sociedades científicas "de referencia en Europa" en el ámbito de la odontología restauradora, estética y digital. Su congreso anual constituye uno de los principales foros de actualización científica para los profesionales del sector.

La Fundación de la Sepes entregó hace unas semanas sus Becas Congreso Sepes Solidario 2026, dotadas con un total de 10.000 euros, a la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD) y la Fundación Vicente Ferrer. Cada una de las entidades recibió 5.000 euros destinados a apoyar proyectos dirigidos a personas en situación de especial vulnerabilidad.