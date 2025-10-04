Comienzan los trabajos de asfaltado del cruce entre la carretera de Istán y la antigua N-340 en Marbella - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado del comienzo de los trabajos de asfaltado en el cruce entre la carretera de Istán (A-7176) y la antigua N-340, dentro de la obra de acondicionamiento y urbanización con la autovía del Mediterráneo (A-7).

El concejal del ramo, Diego López, ha detallado que la actuación se ejecutará durante las noches del domingo al martes, 7 de octubre, entre las 22.00 y las 07.00 horas, "con el propósito de generar el mínimo impacto posible en la circulación".

Además, ha señalado que esta intervención "es de las últimas de la gran obra que estamos realizando junto con la Junta de Andalucía, que tiene previsto finalizar los trabajos en este cruce entre el 8 y el 9 de noviembre próximos".

López ha explicado que el asfaltado de la zona se va a desarrollar "con las máximas medidas de seguridad para los conductores que circulen por la noche por esta parte de la ciudad, para lo que se va a emplear un sistema de luz artificial que ilumine perfectamente este enclave y, además, habrá personal que irá señalizando en concreto cada área en la que se esté actuando conforme al lugar en que esté la maquinaria que deposita el asfalto en cada momento".

El edil ha recordado que la previsión es que toda la reforma de la carretera de Istán esté ejecutada a mediados de diciembre. "La circulación por la vía está desviada desde hace tiempo por el diseño y delimitación de la intersección que ahora se va a asfaltar, aunque no estará abierta al tráfico como tal hasta que la obra esté totalmente terminada", ha señalado.

En este punto, ha destacado "la importancia que tiene esta actuación por la seguridad que va a aportar a una carretera y todo su entorno, que tiene un importante volumen de tráfico, por la que circulan más de 2.000 vehículos cada jornada, y que es un lugar de paso habitual de bicicletas".

En conjunto, según ha concretado López, la reforma de la A-7176 contempla la ejecución de cuatro rotondas, arcenes de 1,5 metros, acerados en ambos lados de 2,5 metros, con un drenaje que evite que se formen balsas de agua, alumbrado público, una nueva red de riego y jardinería, mobiliario urbano y nueva señalización horizontal y vertical.

Además, según ha añadido el edil, la zona contará con 71 árboles de porte grande y mediano, 235 palmeras, 91 unidades más de otras especies verdes y 2.400 metros cuadrados de césped.