Condenado a seis años por robar en una casa en Málaga un hombre con nueve antecedentes penales por hechos similares

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a seis años de prisión por un delito de robo con fuerza en una vivienda que fue impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre, al que le constan nueve sentencias previas condenatorias por este mismo tipo de delito y hechos similares.

Según declaró probado la sentencia de Málaga, y ahora ratifica el alto Tribunal andaluz, un día de octubre, el acusado acudió a la vivienda de la capital malagueña de una pareja y aprovechó la ausencia de sus moradores, para, tras escalar hasta el apartamento, acceder a través de una de las ventanas que se encontraba abierta.

Entonces, se apoderó de 1.090 euros que uno de los dueños guardaba en una cajonera del dormitorio principal, según se declaró acreditado en la resolución de la Audiencia provincial. Por estos hechos, fue condenado por un delito de robo con fuerza en las cosas en casa habitada y se le impuso a la pena de seis años de prisión.

La Sala reseñaba cada uno de los nueve antecedentes penales con sentencias condenatorias de juzgados de Málaga, Sevilla y una de Cádiz por delitos de robo en viviendas, la última dictada ocho meses antes de estos hechos. Por esto, se le aplica la circunstancia que agrava la pena de reincidencia.