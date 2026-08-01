Condenados dos hermanos por vender drogas desde la ventana del piso en el que residían en Málaga

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia de Málaga a dos hermanos por vender droga desde la ventana del piso en el que residían en la capital malagueña. Así, se desestima los recursos presentados por las defensas.

Según se declaró probado por la Audiencia de Málaga, en agosto de 2022 los acusados se habían puesto de acuerdo para dedicarse a la venta de sustancias estupefacientes a terceros a través del punto de venta, situado en una de las ventanas de su domicilio en el que ambos convivían.

En concreto, uno de ellos realizó varias operaciones de venta de papelinas de heroína y cocaína, mientras que el otro realizaba labores de contra vigilancia, según la resolución. En el registro del domicilio se intervinieron 87 papelinas de cocaína y otras 45 de heroína; así como dinero en efectivo.

Ambos eran eran consumidores de sustancias estupefacientes y al tiempo de cometer los hechos, se hallaban levemente afectados por su adicción a las sustancia estupefacientes.

Por estos hechos se condenó a los dos acusados por un contra la salud pública, con la circunstancia que atenúa la pena de drogadicción, y en el caso de uno de ellos también la agravante de reincidencia. Así, a este se le impuso tres años y medio de cárcel y al otro tres años.

Ambos condenados interpusieron recursos de apelación, aunque la Sala de Andalucía confirma la condena de los dos acusados para la que se tuvo en cuenta fundamentalmente la testifical de los agentes que intervinieron en operaciones de observación y de incautación de sustancias.