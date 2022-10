Condenan a un hombre por apuñalar a otro cuando fue a su casa en Málaga a reclamarle dinero

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre acusado por intentar matar a otro, al que asestó varias puñaladas en una discusión que se produjo cuando la víctima fue al domicilio del procesado en la capital malagueña para reclamarle una cantidad de dinero.

La Sección Segunda de Málaga ha celebrado la vista oral en la que el acusado ha reconocido los hechos, tras lo que no ha hecho falta seguir el juicio. Ha sido condenado en una sentencia dictada in voce a un año y nueve meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, tal y como recogía el escrito conjunto presentado por el fiscal, la acusación particular, en representación de la víctima, y la defensa.

Asimismo, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante un periodo de tres años, dada la actitud colaboradora del procesado al abonar de forma íntegra el dinero correspondiente a la indemnización que se solicitaba para la víctima, en concreto 18.288 euros.

Los hechos sucedieron en junio de 2021. La víctima fue a la casa del acusado para hablar del pago de una cantidad de dinero que le reclamaba al procesado, el cual le dejó pasar. Ya en el interior, los ánimos de ambos se fueron alterando "de forma progresiva", señala el escrito presentado por las partes.

En un momento dado, el acusado cogió un cuchillo y, "con ánimo de acabar con la vida" del otro y de forma "sorpresiva", le asestó varias puñaladas en el cuello, hasta que la víctima logró salir e ir a la planta baja del edificio, a la zona de acceso al aparcamiento, donde se desplomó y fue atendido por una vecina.

El procesado, mientras, se fue a su coche con dos bolsas con el fin de huir del lugar y deshacerse de efectos que guardaba en la casa, aunque no podía salir porque estaba el cuerpo de la víctima, "mal herido, tumbado en el suelo y la vecina que le prestaba auxilio".

En ese momento el procesado se bajó del coche, cogió a la víctima por las piernas "y lo arrastró unos metros con la intención de apartarlo para poder salir"; pero como había otro coche que también le dificultaba la salida, huyó a pie por las escaleras del edificio.

A consecuencia de esto, el perjudicado sufrió tres heridas que, por la zona afectada, supusieron un "riesgo vital evidente y posible muerte", lo que no se produjo gracias a la actuación de la vecina, que taponó una de las lesiones; un agente de policía y los médicos cuando fue trasladado al hospital.