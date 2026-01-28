Conferencias, teatro, música y poesía se unen en congreso sobre Agustín Penón y García Lorca organizado por Diputación

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y el director del Centro Cultural de la Generación del 27, José Antonio Mesa Toré - DIPUTACIÓN

La Diputación de Málaga continúa los actos conmemorativos del centenario de la Generación del 27 con la celebración del II Congreso Agustín Penón y Federico García Lorca, que se desarrollará del 2 al 4 de febrero. Además de conferencias y mesas redondas, se han organizado diferentes actividades de música, teatro, poesía y visitas guiadas.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado este miércoles junto al director del Centro Cultural de la Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, la programación de este evento, que coincide con el cincuenta aniversario del fallecimiento de Agustín Penón, autor de la investigación más profunda sobre la vida y la muerte de García Lorca.

López Mestanza ha destacado que este congreso renueva "el compromiso con la memoria, el estudio riguroso y el legado lorquiano" y ha añadido que "abre nuevas vías de diálogo entre investigación, historia y creación contemporánea".

Agustín Penón, escritor y periodista nacido en Barcelona pero de nacionalidad norteamericana, desde muy joven se sintió cautivado por la literatura de Federico García Lorca. En una visita a Granada un encuentro fortuito le permitió conectar con la familia Rosales y en ese entorno encontró el camino para investigar la vida y la muerte del poeta, y lo que iba a ser un viaje de unos días se convirtió en la mejor y más profunda investigación sobre Federico García Lorca. "Penón sigue siendo aún bastante desconocido, pero gracias a él podemos conocer hoy a un García Lorca inédito", ha indicado López Mestanza.

PROGRAMACIÓN

Las actividades organizadas por el Centro Cultural de la Generación del 27 de la Diputación de Málaga, que se desarrollarán en el MVA (calle Ollerías, 34) arrancarán el lunes 2 de febrero con una visita a la imprenta SUR a las 12.00 horas. Será para un máximo de 20 personas y las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico correo@penonyosorio.es o llamando al teléfono 677 40 74 32.

La tarde del lunes habrá dos conferencias. La primera, de Emilio Peral, catedrático de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 'Un Federico íntimo según Penón' y otra de Carmen Morente, maestra de Enseñanza Primaria por la Normal de Magisterio de Granada, sobre 'Mi descubrimiento de Agustín Penón y Federico García Lorca a través de Marta Osorio'. Los actos del primer día se cerrarán del con el espectáculo teatral 'El eco mudo de la barbarie en una maleta', con Virginia Nölting y Miguel Olmedo.

El martes 3 de febrero se iniciarán las actividades a las 12.30 horas con una visita a la Subdelegación del Gobierno, edificio que albergó el hotel Hernán Cortes, en el que veraneó García Lorca (inscripciones a través de correo@penonyosorio.es y del teléfono 677 40 74 32). Y ya por la tarde, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, Antonio Carreira, doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, hablará sobre 'La conferencia de García Lorca sobre Góngora, un siglo después'.

Posteriormente, se proyectará un resumen del documental 'La Maleta de Penón' y finalizará la jornada con el espectáculo de poesía, música y videoarte 'Mecánica del llanto', a cargo de Silvia Penas y Jesús Andrés.

Por otro lado, la jornada de cierre del congreso, el miércoles 4 de febrero, empezará a las 17.00 horas con una conferencia de Mario Hernández, editor de la obra literaria y gráfica de García Lorca, sobre 'Una boca rizada de dompedro... Flores y floreros lorquianos (1928-1936)'.

Posteriormente, se presentará un adelanto de la próxima edición de 'Agustín Penón y Federico García Lorca. Una biografía' (Alvarellos Editora), de Juan Carlos García de Polavieja, en cuya edición colaborará también el centro de la Generación del 27.

Seguirá una mesa redonda con la participación de Marta González Novo, Henrique Alvarellos, José Javier García Montero y Delfina Alonso. Y los actos concluirán con el espectáculo de poesía y música 'Claro de Luna', con José Manuel Garzón y Anna Francesch.