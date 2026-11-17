Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 14 años de prisión impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre por agredir sexualmente y de forma reiterada a su hija que padece desde su nacimiento una discapacidad intelectual del 70%, a la que sometió a una manipulación psicológica para realizar estos actos.

La víctima, nacida en diciembre de 1997, tiene capacidad intelectual límite, con un grado de madurez psicológica muy bajo y edad mental por debajo de los 12 años. Una situación que le suponen una disminución de la capacidad de valorar y anticipar las consecuencias de sus actos, decía la sentencia ahora confirmada.

Los hechos sucedieron desde noviembre de 2023. Según la resolución ahora confirmada, el acusado aprovechó los espacios de tiempo en los que su pareja y madre de la víctima estaba en el trabajo y se encontraba a solas con su hija en el domicilio familiar para, "con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, realizarle actos de contenido sexual".

"Se aprovechó de su condición de progenitor, y de las limitaciones intelectuales de su hija, que carecía de capacidad para consentir libremente", recoge el apartado de hechos probados, ahora ratificado por el TSJA, en el que la Sala de Málaga señalaba que "cuando ella se negaba, él la agobiaba y manipulaba, insistiendo una y otra vez", al tiempo que le decía que no se lo contara a nadie "o se va a romper la familia".

Según se consideró probado, "el acusado ejerció una manipulación y control sobre su hija, que debido a sus limitaciones intelectuales quedaba paralizada en la mayoría de los episodios", de lo que el hombre se aprovechaba. Hasta que en julio de 2024, en un viaje, "lejos del domicilio familiar y de su padre", la víctima confesó lo sucedido a su madre que presentó una denuncia.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió secuelas psicológicas. El hombre fue condenó por un delito continuado de agresión sexual con penetración a la pena de 14 años de prisión y se le impuso la prohibición de aproximarse a su hija y a la madre de esta a menos de 800 metros o comunicar con ellas durante 16 años.

También se le impuso la medida de libertad vigilada de ocho años, consistente en un control judicial y la obligación de participar en programa de educación sexual. Como indemnización, se le condenó a pagar más de 125.500 euros por las secuelas físicas y psicológicas y los daños morales ocasionados.

Contra esta sentencia, la defensa presentó un recurso de apelación, en el que pedía la revocación de la sentencia y el dictado de otra en la que se decretara la libre absolución del hombre, pero el TSJA rechaza íntegramente todos los argumentos y acepta el relato de hechos probados.

La Sala de apelación considera que la sentencia de instancia estaba suficientemente motivada, que la valoración de la prueba fue "racional y lógica", y que el testimonio de la víctima fue "corroborado" por pruebas periciales y testigos, además de ser "creíble y persistente".

Para el alto Tribunal andaluz, el consentimiento no puede entenderse libre y producto de su propia autodeterminación, "sino viciado y consecuencia de la prevalencia abusiva" del acusado, que era "conocedor de las limitaciones de su hija", e incide en la "persistente manipulación psíquica" con la que actuó el procesado.

También recurrió la acusación particular, que no estaba de acuerdo con la extensión de las medidas de prisión y alejamiento, pero sus argumentos han sido rechazado igualmente.